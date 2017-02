Pozor na silnici, Marie jede. Z Dukovan vezou díly na kontrolu do Plzně

V Jaderné elektrárně Dukovany začne zítra transport 174 tun těžkého statoru generátoru turbosoustrojí „Marie“ do Plzně. Důvodem převozu je detailní servisní kontrola stroje pro udržení jeho maximální životnosti přímo u výrobce. Stroj za sebou má šet let provozu.

Transport nákladu vážícího 174 tun, s délkou 8 metrů, šířkou 4,4 m a výškou 5 metrů probíhá na jedenáctinápravovém podvalníku. Cestu z elektrárny do Plzně nastoupí stator v úterý v 19 hodin. Největším úskalím na cestě jsou kruhové objezdy a mostní konstrukce, které budou z důvodu vysoké váhy transportu a venkovních teplot pod dohledem odborníků.

Trasa transportu povede na Vysočině přes Třebíč, Jihlavu a Havlíčkův Brod do Středočeského kraje, kde projede Kolínem, Čelákovicemi, Mělníkem až do Slaného. Dále přes Lubenec v Ústeckém kraji, do Karlovarského kraje přes obce Bochov, Toužin a následně v Plzeňském kraji přes Únešov, Kozolupy a s plánovaným příjezdem 17.2.2017 ve 2:30 hod. do Plzně.

Návrat zpátky do Dukovan se plánuje na třetí březnový týden.