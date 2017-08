Tenisové US Open se hrálo i za války. Bojovala také legenda Malloryová

Čtvrté válečné US Open začalo v New Yorku 20. srpna 1917. Ženská vítězka se stala legendou. Tehdy ještě Norka Molla Bjurstedtová porazila ve finále ve třech setech domácí Marion Vanderhoefovou. Bylo to její třetí vítězství v řadě.

V následujících letech přidala ještě pět triumfů a s osmi tituly tvoří dodnes rekord v počtu výher na US Open. Historie si ji už nepamatuje pod dívčím jménem, ale jako Mollu Malloryovou.

O válečném US Open z roku 1917 pojednává další díl seriálu Před 100 lety. V něm sledujeme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.