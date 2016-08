PŘÍMÝ PŘENOS: Sledujte Tankový den. Představí se i tanky z 1. republiky

Plánovaný program přímého přenosu 10:30 Průlet a dynamická ukázka vrtulníku Mi-24 10:45 Úvodní defilé 10:50 Prezentace tanků z období „První republiky“ 11:00 Prezentace tanků a stíhačů tanků z období 2.sv.v. 11:10 Prezentace tanků z poválečné doby 11:20 Prezentace tanků současnosti 11:45 Bojová ukázka z období 2. sv.v (Wehrmacht vs. Rudá armáda) 12:20 Bojová ukázka z období 2. sv.v (Wehrmacht vs. US Army)

12:45 Ukončení videostreamu