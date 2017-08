Miliarda fotek a každý měsíc 10 milionů dalších. Největší fotoalbum slaví

V květnu roku 2005 oficiálně začalo fungovat Rajce.net, největší české úložiště fotek. Už v roce 2007 na něm bylo 10 milionů snímků. O rok později pokořilo hranici 50 milionů fotek. Letos v srpnu pak Rajče slaví celou jednu miliardu nahraných obrázků. Ve skutečnosti jich však na serverech má rovné čtyři miliardy. Jsou totiž uloženy na dvou místech (Raid 5), vždy kopie a „originál“ plus několik velikostí náhledů. Za celou existenci Rajčete tak o své fotky nikdo nepřišel a jak říká zakladatel služby Miroslav Buček: „Pochopitelně se budeme snažit, aby tomu tak bylo i nadále.“

Rajče má celkem 1 100 000 uživatelů, kteří jen za poslední měsíc nahráli na servery služby deset a půl milionu fotografií. Diskové pole Rajčete má aktuálně velikost 650 TB. Jubilejní miliardtou fotku na něj nahrála 23. 8. 2017 fotografka Kateřina Elsnicová.

Službu potřeboval, tak ji naprogramoval

Rajče vzniklo podobně jako jiné užitečné startupy z potřeby autora. „Před 13 lety byly digitální foťáky výjimkou. Nosil jsem fotky na negativech do fotolabu, kde mi je oskenovali a nahráli na CD. Jenže takové naskenované fotky jsou moc velké pro vystavování na internetu. A protože se rád chlubím a navíc jsem líný člověk, rozhodl jsem se udělat prográmek, který fotky zmenší a nahraje na internet. Díky tomu jsem mohl fotky posílat rodině a kamarádům a nemusel je zdlouhavě ručně zmenšovat. Tak vzniklo Rajče,“ vzpomíná Buček.

Miroslav Buček zakladatel služby Rajče.net

Pracovně se služba jmenovala iAlbum jako iDNES.cz. Finální „zeleninový“ název vznikl, aby se služba už pojmenováním odlišila od konkurence.

Inspirací pro Rajče.net byla i dnes již neexistující služba Napster pro sdílení hudby. „Rozhodl jsem se, že vytvořím službu, která bude unikátní úložným prostorem bez omezení a kde budou lidé sdílet fotky,“ doplňuje Buček.

Rajče nyní po delší době chystá i zajímavé novinky. Kromě zbrusu nového editoru fotoknih, který si už mohou uživatelé vyzkoušet, by se mělo dočkat vylepšené i samotné nahrávání a ukládání fotografií. Věděli jste například, že si fotku na Rajče můžete poslat e-mailem? Nově by se také měla při prohlížení fotek nabízet uživateli podobná alba. Chystá se také zvětšení náhledu snímků a plánuje se plnohodnotná záloha originálů fotografií. „Mnoho lidí nám totiž píše, že o své fotografie přišli a mají je jen na Rajčeti. Chceme jim pomoct a posíláme jim jejich fotky, ovšem ve zmenšené verzi. Lidé nám děkují i za to, ale není to ono. Proto chceme rozjet zálohování velkých fotek,“ vysvětluje Buček.



Vyzkoušejte si fotoknihu Rajče.net má nový editor a stále vás osloví svou jednoduchostí.

Mimochodem, jednou z nedoceněných funkcí Rajčete je podle Mirka Bučka možnost vyhledat a zkontrolovat si místo, kam chcete jet na dovolenou: „Zkuste si zadat prázdninovou destinaci do vyhledávání na Rajčeti – je tam úplně všechno. Na fotkách z katalogů jsou prázdné pláže a krásné moře bez lidí. Na Rajčeti najdete reálné fotky, takže se stačí mrknout a člověk ví, jak to bude ve skutečnosti vypadat.“

Buček v současné době kromě Rajčete rozjíždí firmu CaspiaTech, která se zabývá chytrým řízením domů. Podobně jako úspěch Rajčete tkvěl v necentrálnosti řešení, fotky se totiž zmenšovaly u zákazníků a nahrály se na servery už zmenšené, tak i řízení domů funguje necentrálně. V každém ovládaném prvku je samostatný procesor, takže fungují i bez centrálního serveru. Žádná nefunkční řídicí jednotka tedy nemůže vyřadit z provozu celý dům.

Rajče.net je součástí rodiny iDNES.cz.