Britští lékaři vyzkoušeli nový postup léčby rakoviny na dvou miminkách

Lékaři z londýnské nemocnice Great Ormond Street Hospital provedli první dvě operace svého druhu: podařilo se jim vyléčit leukémii v krvi dvou novorozenců. Využili k tomu inovativní metodu geneticky modifikovaných buněk získaných od dárců. O úspěšné léčbě (více než roční remisi) informovali ve vědeckém časopise Science Translational Medicine (impact factor 16,264, PDF, příloha). O případu jsme informovalí v listopadu 2015.

Genetická analýza napadených buněk

Holčičky ve věku 11 a 16 měly leukémii, kterou se nedařilo léčit obvyklými postupy. Lékaři proto využili novou metodu, při které pacientky dostaly infúze s geneticky upravenými bílými krvinkami (T-lymfocyty) od dárců. Jejich lékař Waseem Qasim potvrdil, že u obou děvčátek je rakovina i nadále v remisi.

V případě, že selže klasická léčba leukémie (v tomto případě to byla chemoterapie a transplantace kostní dřeně), neměli lékaři dosud co nabídnout.

Rodina Richardsova, uzdravená Layla s maminkou Lisou, vpravo otes Ashleigh a sestra Reya

Případ vzbudil v Británii značnou pozornost. Otec Layly vzpomíná, že mu lékaři doporučili tzv. paliativní péči, tedy pouze možnost tlumit bolest až do nevyhnutelného konce. „To byla cesta, kterou jsem se nechtěl vydat. Chtěl jsem raději, aby zkusila něco nového. Riskli jsme to,“ řekl BBC Ashleigh Richards. „A dneska se směje a chichotá. Předtím byla oslabená, bylo to hrozné. Jsem vděčný za tuto příležitost,“ dodal její otec.

Layla Richardsová, která terapii podstoupila jako první dítě na světě, se tak stala nadějí pro další děti, které touto leukémií trpí. Odborníci ale varují před přílišným optimismem: „Je zde náznak toho, že to funguje, ale zatím to není důkaz,“ upozornil Stephan Grupp, ředitel imunoterapie z Children’s Hospital of Philadelphia. „Bylo by skvělé, kdyby to fungovalo, ale zatím to není jednoznačně prokázáno.“ Naráží například na to, že jde zatím pouze o dvě pacientky, nebo na to, že pacientky obdržely i další přípravky.