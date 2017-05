Po světě se rapidně šíří nový ransomware. Zasáhl sto zemí včetně Česka

Za několika hodin se po celém světě rozšířila nová verze vyděračského software s označením WannaCry nebo WannaCrypt0r. „Během méně než 24 hodin jsme zaznamenali pře 100 tisíc napadených počítačů. 57 % z nich v Rusku. Záplatujte svůj systém,“ varuje Jakub Křoustek, vedoucí týmu Virus Lab v Avastu.

Pokud se tomuto ransomware podaří proniknout na počítač, zašifruje data a zobrazí informace o tom, že uživatel musí zaplatiti výkupné, aby se k nim znovu dostal.

Zpráva vyděračského viru WannaCry, která vyžaduje platbu. Vyděračský viru WannaCry přepíše tapetu na ploše touto informací.

Vir přitom podle české antivirové společnosti Avast zneužívá chybu, kterou Microsoft opravil v březnových záplatách. Je to stejná chyba, jakou podle úniku dat na WikiLeaks využívala americká špionážní služba NSA k průniku do počítačů, píše New York Times.

Pokud se tedy této nové hrozbě chcete vyhnout, ubezpečte se, že máte aktualizovaný svůj systém Windows. Zamezíte tak i jinému útoku, který zneužívá chybu opravenou Microsoftem tento týden. Nejlepší obranou proti ransomware je pak pravidelné zálohování důležitých dokumentů na bezpečném místě mimo počítač.

Rychlý nástup nové verze ransomware

„Ransomware použitý při tomto útoku je relativně nový. Poprvé se objevil v únoru 2017 a nejnovější varianta se objevila v pátek 12. května 2017 ráno. Přesto se šíří velmi rychle a útočí na organizace napříč Evropou a Asií. Potvrzuje se, jak nebezpečný dokáže ransomware být,“ říká Daniel Šafář ze společnosti Check Point Software Technologies.

To potvrzuje i Jakub Křoustek, výzkumník z české firmy Avast, který patřil mezi první, kdo na novou verzi WannaCry upozornil na Twitteru.

V současné době antivirové firmy detekují mnoho desítek tisíc napadených počítačů ve zhruba stovce zemí. Nejvíce se zatím šíří v Rusku, kde problémy hlásí jak ministerstva, tak například mobilní operátor Megafon. Ten pro server RT řekl, že musel omezit zákaznický servis.

Mezi napadené patří třeba britská Národní zdravotní služba (NHS)

Vir se nevyhýbá ale ani dalším zemím. Check Point uvádí, že mezi oběti patří například britská zdravotnická zařízení NHS a mnoho dalších důležitých organizací po celém světě, například v Rusku, Turecku, Indonésii, Vietnamu, Japonsku, Španělsku a Německu. Útokem byla zasažena i Telefonica ve Španělsku nebo společnost Santander. Více o napadených organizacích můžete číst zde.

Napadeny jsou i počítače v Česku, vir je i v češtině

Jak Avast, tak MalwareTech zaznamenali aktivitu WannaCry a příbuzných verzí ransomware i v České republice. Z Česka sice zatím žádný potvrzený útok velkého rozsahu nebyl, ale to se může změnit třeba s tím, jak lidé budou ráno otevírat došlou poštu. Právě přes neopatrné uživatele má vir největší šanci se dostat do počítače a následně se šířit po místní síti LAN do dalších systémů, jak to dělají viry typu počítačový červ.

Mapa útoků ransomwaru Wcrypt zaznamenaných společností MalwareTech.com. Napadeny byly i počítače v České republice.

Na napadených počítačích vir zašifruje soubory, které pak mají koncovku “.WCRY”. Vytvoří zadní vrátka do systému, následně zobrazí informace o napadení počítače a zároveň vyžaduje výkupné v digitální měně bitcoin v hodnotě asi 7 500 tisíce korun. Pak útočníci slibují, že zašlou kód na rozšifrování.

Bezpečnostní firmy se snaží na hrozbu reagovat, když objevily tzv. „kill switch“, tedy způsob, jak šíření viru omezit.

Jazykové varianty viru WannaCry.

Útočníci se na současnou kampaň patrně pečlivě připravovali. Vyděračská zpráva je totiž přeložena do téměř třiceti jazyků, včetně češtiny, čínštiny či vietnamštiny.

Je to asi poprvé, co má šíření vyděračského viru tak rychlý průběh a takový globální zásah. Postižení uživatelé jsou zatím vydání v milost a nemilost vyděračům.

Ransomware je v oblasti počítačových hrozeb fenoménem posledních let. Bezpečnostní experti se ne vždy shodují v tom, jak na napadení reagovat. Někteří doporučují zaplatit, pokud jsou data opravdu nenahraditelná, jiní před placením výkupného varují. Ne vždy totiž dostali napadení uživatelé po zaplacení výkupného heslo k rozšifrování dat. Museli se tak spoléhat na bezpečnostní firmy, zda se jim nepodaří získat šifrovací klíč, tak jako u již téměř stovky vyděračských virů v našem seznamu. Jimi zašifrovaná data lze nyní rozšifrovat zdarma. U nové verze WannaCry ale zatím taková možnost neexistuje, a možná ani existovat nebude. Precizní příprava útoku totiž ukazuje na to, že jeho autoři vědí, co dělají. A dobře navržený ransomware teoreticky šifruje způsobem, který nelze bez znalosti unikátního kódu prolomit.