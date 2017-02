Tipy a triky pro Windows 10: Jak resetovat Windows a ponechat data

1. Jak resetovat Windows se zachováním dat

Jestliže Windows přestává pracovat, jak má, nastal čas na jeho reset. Podobně jako například nastavení telefonu do výchozího módu již i Windows disponuje tímto mechanismem. Nemusíte však již procházet poměrně komplikovaným procesem nastavení, který byl nutný dříve u reinstalace. Dnes se používá funkce restart. Jde nejen o mnohem rychlejší metodu, jak dostat Windows 10 do původního stavu, ale nemusíte se bát ani o svá data. Tedy v případě, že je máte na obvyklých místech, jako je plocha, dokumenty atd., a nikoliv ve složkách třeba přímo na C. Nachází-li se jinde, třeba na D, tak i zde jsou v bezpečí. Potom již stačí spustit restartovací proces (ale pozor, při něm přijdete o všechny instalované programy). Klikněte na Start -> Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení. Přepněte se na kartu Obnovení a zde vpravo v části Obnovit počítač do továrního nastavení zvolte Spustit. Poté dále klikněte na možnost Zachovat soubory a začne proces resetu Windows 10.

2. Jak stáhnout ISO s Windows 10

Pokud máte platný produktový klíč k Windows 10, například z nějakého on-line nákupu, ale nemáte k němu instalační médium tohoto systému, nebo si ho chcete vytvořit pro případy, kdy byste ho potřebovali a nedostali ho společně s PC, potom je tento návod určen pro vás. Neriskujte stažení souboru ISO z torrentu, mohli byste si stáhnout malwarem infikovanou kopii. Místo toho klikněte na tento odkaz a spusťte staženou aplikaci. Ta vás krok za krokem provede vytvořením instalačního média.

3. Jak otevřít nové typy souborů

Pokud narazíte na typ souboru, který neumí žádná aplikace přítomná ve Windows otevřít, potom se zobrazí okno, které vás vyzve k vyhledání vhodného softwaru. Zvolte Najít aplikaci ve Store. Tato funkce umožní použít nástroj systému, který se snaží najít správnou aplikaci na otevření. Stále máte možnost kliknout na tlačítko Další aplikace a tak zobrazit aktuálně nainstalované programy a aplikace a v nich si vybrat tu potřebnou, která soubor otevře.

4. Jak změnit výchozí aplikaci

Používáte-li v systému více podobných aplikací, tedy například kancelářských balíků či programů pro čtení PDF souborů atd., a přejete si, aby se otevíraly v konkrétních programech, potom hledáte možnost změnit výchozí aplikace. Klikněte na Start -> Nastavení -> Systém. Ve struktuře vlevo vyberte Výchozí aplikace a dole klikněte na Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru. Otevře se okno a vy si v něm dle typu souboru najděte koncovku, kterou chcete přidružit konkrétní aplikaci. Vyberte ze seznamu požadované.

5. Jak změnit produktový klíč Windows

Jestliže z nějakého důvodu potřebujete změnit produktový klíč Windows 10, potom toho lze snadno dosáhnout takto. Spusťte Aktivaci produktu (klikněte na start a zadejte příkaz slui.exe 3). Otevře se okno, do něj vložte nový produktový klíč a dokončete průvodce.

6. Jak exportovat seznam běžících procesů

Zobrazit seznam běžících procesů není zas až tak těžké, pomůže nám Správce úloh (klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní lištu). Chcete-li si je však uložit, například když potřebujete analyzovat, co vše máte v počítači spuštěno a zda tam není něco, co by nemělo, potom postupujte takto. Klikněte na Start a zadejte příkaz cmd. Otevře se příkazová řádka a do ní zadejte tasklist > “D:\procesy.txt”. Po odeslání příkaz na jednotce D: (můžete nastavit jinou jednotku a cestu) najdete soubor procesy a v něm záznam o aktivních procesech a dalších informacích v době výkonu příkazu.