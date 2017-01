Tablet vám pomůže automaticky vyhledat videoklip nebo rozbalit soubor

Simple Unrar

Aplikace Simple Unrar umí rozbalovat archívy ve formátu RAR..

Zatímco s komprimovanými archivy ve formátu ZIP si zařízení s Androidem zpravidla poradí i bez instalace dalších aplikací, při rozbalování archivů ve formátu RAR se bez dalších nástrojů neobejdete. Pomůže vám aplikace Simple Unrar, která rozbalí RAR archivy libovolné velikosti a poradí si i s archivy rozdělenými na několik částí nebo zabezpečenými heslem. Kromě toho podporuje aplikace Simple Unrar rovněž i archivy ve formátu ZIP.

Dostupnost: Android.

Music Mate

Music Mate vyhledává videoklipy k přehrávané hudbě

Aplikace Music Mate nefunguje jako samostatný hudební přehrávač, ale se všemi běžnými přehrávači, jako je například Hudba Google Play, spolupracuje a sleduje, jakou hudbu si v nich přehráváte. K přehrávaným skladbám pak na internetu automaticky vyhledává videoklipy, které si můžete v aplikace Music Mate rovnou přehrát. Samozřejmě ne vždy je odpovídající videoklip k nalezení, ale Music Mate najde alespoň další související videoobsah.

Dostupnost: Android.

OneDrive

Aplikace OneDrive bude nově umět smazat zazálohované fotky a uvolnit tak místo v paměti.

Klientská aplikace cloudového úložiště OneDrive od Microsoftu umožňuje automaticky zálohovat fotky a videa pořízená mobilním zařízením, podobně jako to umí například i aplikace Fotky Google. V aktuální beta-verzi aplikace OneDrive pro zařízení s Androidem je nově k dispozici funkce na uvolnění místa v paměti tabletu či smartphonu odstraněním již zazálohovaných snímků a videí. Abyste mohli testovat beta-verze aplikace OneDrive, musíte se přihlásit ke komunitě OneDrive Preview na Google+.

Dostupnost: Android, iPad.

Netflix

Netflix nyní umí stahovat filmy a seriály i na paměťovou kartu.

Počátkem ledna přidala streamovací služba Netflix do své aplikace možnost stahovat filmy a seriály do paměti mobilních zařízení pro přehrávání videoobsahu na cestách, bez připojení k internetu. Chyběl ale jeden důležitý detail, který přidává až současná verze aplikace Netflix. Jde o možnost stahovat videoobsah nejen do hlavní paměti mobilních zařízení, ale také na paměťovou kartu. Ke stažení nejsou k dispozici všechny tituly, ale jen ty, u kterých to Netflixu umožňují autorská práva.

Dostupnost: Android, iPad, Windows 10.

SofaScore

SofaScore nabízí výsledky utkání v téměř dvou desítkách sportů.

V aplikaci SofaScore lze sledovat výsledky utkání v bezmála dvou desítkách druhů sportů. Vedle toho jsou k dispozici také ligové žebříčky a zajímavosti o sportovcích či sportovních klubech. Nejčastěji sledované sporty a kluby lze označit jako oblíbené, abyste k nim měli rychlý přístup na samostatné kartě v přehledném uživatelském rozhraní aplikace. Aplikace SofaScore má i widget na domovskou obrazovku tabletu, kde se zobrazují nadcházející zápasy i výsledky probíhajících utkání.

Dostupnost: Android, iPad.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.