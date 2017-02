PRÁVĚ VYSÍLÁME: Podepsali jsme internet bez jaderných zbraní, vzpomíná v Rozstřelu expert

V diskuzním pořadu Rozstřel tentokrát přivítáme Jana Gruntoráda a Adama Skotnického.



Ing. Jan Gruntorád, CSc., dnešní ředitel sdružení CESNET, je jedním těch, kdo stál za přivedením internetu v roce 1992 do naší země. Adam Skotnický je na druhé straně zástupce mladé a úspěšné internetové podnikatelské generace, o jehož firmu TCP Cloud projevil zájem nadnárodní konkurent, který ji následně za vysokou částku získal.

Dnešní Rozstřel by měl přinést odpovědi na otázky, jak těžké bylo přivést internet do Česka, jak se mladší generace dívá na začátky internetu, jaké jsou úskalí dnešního internetu a co od něj čekat do budoucna.