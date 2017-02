Software zdarma: Zajistěte si rychlejší stahování nebo opravte Windows

Nejlepší program pro stahování prostřednictvím BitTorrentu? Odpověď nemusí být jednoduchá, ale do popředí se již nějakou dobu dere tento nadějný program.

Tixati slouží ke stahování souborů prostřednictvím torrentů. Ty jsou nabízeny na různých serverech a obsahují filmy, videa, fotografie, hudbu, dokumenty, knížky a další obsah. Některé z nich jsou velké a na to je odborník tento program. Jeho výhodou je, že je malý, ale pracuje bleskově a bez reklam či spywaru a adwaru. Navíc se snadno používá a podporuje magnetové vazby (což je funkční zjednodušení a zrychlení stahování). Disponuje také RC4 šifrovaným připojením a podává detailní statistiky, a to i v grafech. V nastavení lze měnit celou řadu parametrů včetně nastavení maximální rychlosti stahování. Poskytuje detailní informace o veškerých přenosech, určování priorit stahovaných souborů má zabudovanou RSS čtečku, funkce pro stahování souborů pravým tlačítkem myši a další vlastnosti.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ rychlost stahování

+ RC4 ochrana

+ magnet torrenty

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (51 MB).

Tento nástroj se stal jakýmsi neoficiálním čističem a opravářem Windows. Postupné zanášení systému se děje nejen používáním, ale především instalací a odinstalací různého programového vybavení, případně jeho špatnou konfigurací a stažením škodlivého obsahu. Pokud si stěžujete, že výkon systému uvadá, zkuste jako záchrannou brzdu ještě tento produkt. Má za úkol čistit registr Windows od neplatných záznamů a zbavovat zbytečností – dočasných souborů, pozůstatků po surfování na internetu (cookies, navštívené odkazy, stažená data aj.), historie souborů otevřených v různých programech atd. Dále je s ním možné odinstalovat nepotřebné programy a upravit seznam aplikací a služeb spouštěných se startem operačního systému. Existuje i ve verzi pro Mac OS X.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ není sice všelék, ale řadu problémů může pomoci opravit

+ před prací nabídne zálohu registru

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,3 MB).

Tato aplikace se stará o aktualizace softwaru v počítači. Díky tomu již nebudete muset zjišťovat pro každou aplikaci zvlášť, zda pro ni není dostupná aktualizace.

Po spuštění provede sken počítače, který ani nezaznamenáte, a na pravé straně červeně zobrazí aplikace, pro které je dostupná aktualizace. Tlačítkem máte možnost je všechny najednou automaticky stáhnout a nechat nainstalovat. Na levé straně najdete seznam v PC přítomných aplikací. Na pravé straně dále máte možnost pod dalšími záložkami vyhledat aktualizace vybraných aplikací, deaktivovat aplikace startující s Windows, odinstalovat je nebo naplánovat automatický start Patch My PC.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ kvalitní zjištění na dostupnost novější verze

+ rychlost

- omezený počet aplikací pro zjišťování aktualizací

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (585 KB).

Řada dnešních aplikací si instaluje své součásti do kontextového menu Windows v domnění, že uživateli ulehčí práci, když budou po ruce připraveny k použití. Ale stojíte o to?

Již při instalaci programů lze aktivaci do kontextového menu deaktivovat. Pokud to však nejde, či se jich tam již nyní nachází velké množství a většina z nich je zbytečná, může pomoci FileMenu Tools. Ten slouží jako správce kontextové nabídky. Po spuštění je možné pomocí zaškrtávacích boxů zvolit, které nabídky již nechcete používat. Kromě toho však umí i nové přidávat, takže pokud by vám zde nějaká aplikace chyběla, máte možnost ji nastavit. Češtinu lze doinstalovat.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ deaktivace vybrané nabídky na jeden klik myši

+ možnost naopak vybranou nabídku přidat

- nutí instalovat další software

80 %