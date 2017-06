Už žádné ztracené letadlo. Omlazené satelity Iridia na to dohlédnou

Už 25. června by mělo z vojenské základny Vandenberg v Kalifornii vzlétnout dalších 10 telekomunikačních satelitů Iridium nové generace, zvaných příznačně Iridium NEXT. Bude to již druhý z celkem osmi plánovaných startů a na nízkou oběžnou dráhu do výšky cca 625 km je opět dopraví raketa Falcon 9 společnosti SpaceX.



Sledování polohy letadel na celém světě

Výměna všech satelitů Iridium za Iridium NEXT by měla být dokončena ve druhé polovině příštího roku a následně dojde ke spuštění zcela nových služeb. Podpora hlasových hovorů a dalších služeb zůstává. Dojde však k razantnímu zvýšení rychlosti dat až po 1,5 Mbit/s.



Největší novinkou je ale schopnost zachytávat téměř v reálném čase polohu a další informace od všech letadel pomocí ADS-B standardu, stejně jako s tím související možnost optimalizace letových tras.

Klasická pozemní síť leteckých radarů v současné době totiž pokrývá jen zlomek povrchu Země. Firma Iridium Communications z tohoto důvodu založila dceřinou firmu Aireon, která má tento letecký segment podnikání na starosti. Již dnes má spoečnost Aireon mnoho smluv s organizacemi na řízení leteckého provozu na různých místech světa a pokud se odhady naplní, firma by tak měla zajištěný další velký zdroj příjmů. Není asi příliš překvapující, že prvním zákazníkem se již před delší dobou staly Malaysia Arlines.

Nefunkční satelity a hrozba bankrotu

Komerční systém Iridium navržený a zrealizovaný firmou Motorola v 90. letech, sestává ze 66 navzájem propojených telekomunikačních družic a nabízí hlasové a datové služby, kdekoliv a komukoliv. Drtivá většina družic byla vypuštěna již na konci 90. let a vzhledem k jejich původně plánované životnosti 5 až 8 let je zřejmé, jak velké schopnosti pro improvizaci spolu s nadprůměrně vysokou životností satelitů současný vlastník sítě, firma Iridium Communications, má.

Není to tak dávno kdy si zkušení a technicky vybavení pozorovatelé oblohy mohli všimnout dvou satelitů Iridium těsně vedle sebe. Důvod byl jednoduchý, satelity několikanásobně překročily plánovanou životnost a záložní satelity již nebyly k dispozici – byly již dávno nasazeny náhradou za některé zcela „umřelé“.

Když tak jednomu ze satelitů nefungovaly některé systémy pro přeposílání signálů na další sousední satelity, zatímco druhému vypověděla jen část na posílání signálů do pozemních stanic, dokázaly v Iridiu udělat ze dvou polofunkčních, vzájemně si vypomáhajících satelitů, jeden prakticky zcela funkční.

Původní vlastník sítě Iridium totiž po necelém roce od zahájení komerčního provozu a vynaložení přibližně šesti miliard dolarů, podal návrh na ochranu před věřiteli a v roce 1999 zbankrotoval. Důvodem byl jak malý zájem ze strany koncových uživatelů, se kterými počítal původní byznys plán, tak i rychlý rozvoj klasických mobilních telefonních sítí a standardizace technologií.

V roce 2000 proto hrozilo úmyslné zničení všech vynesených satelitů. Skupina investorů však celý systém za zlomek původně vynaložených nákladů koupila a zkáze zabránila. Nicméně, nové satelity, až na dva ojedinělé starty krátce po převzetí firmy, nebyly dále doplňovány a flotila Iridia nadále stárla.

Ačkoliv prodejní cena všech aktiv, včetně necelé stovky již vypuštěných a provozuschopných satelitů novému investorovi byla směšně nízká, konkrétně 25 milionů dolarů, téměř nikdo nevěřil v úspěch. Vždyť samotné měsíční náklady jen na udržení provozu celé konstelace satelitů byly tehdy 50 milionů dolarů.

Čas však ukázal, že satelitní sítě mají smysl. Ať už při různých živelných pohromách, tak i v dnešní době datové komunikace různých zařízení. Napomohlo tomu i radikální zlevnění jak koncových zařízení, tak cen volání i dat.

Obnova už trvá sedm let

Celý projekt na nahrazení všech původních 66 satelitů z 90. let oficiálně započal v roce 2010, kdy došlo k několika klíčovým podpisům mezi firmou Iridium Communications a SpaceX na vynášení satelitů. Na výrobě satelitů a financování výroby se dohodly Thales Alenia Space a Orbital ATK.



Náklady na omlazení sítě Iridium, tedy na dokončení projektu Iridium NEXT, jsou odhadovány na tři miliardy dolarů. Půjde tak o jednu z největších komerčních revitalizací satelitního systému desetiletí. Prvních 10 satelitů bylo po mnoha odkladech úspěšně vyneseno 14. ledna 2017 a v současné době již nahradily první původní satelity z 90. let.

Zajímavostí je, že satelity první generace budou po přechodnou dobu, než budou vyneseny všechny NEXT satelity, fungovat zároveň s novou generací, která je o 20 let mladší. Všechny stroje tedy musí být plně kompatibilní.

Výstavbu samotných satelitů výrazně ulehčuje půjčka poskytnutá Francií na podporu domácího vesmírného průmyslu. Firma Iridium Communications totiž i přes svoji ziskovost není schopna zafinancovat celý projekt ze svých zdrojů. Některé komponenty pro satelity se vyrábějí i v České republice.

Budoucnost?

Bude zajímavé sledovat další vývoj tohoto projektu který zatím nemá co do použité technologie, ani počtu satelitů, konkurenci. Oproti ostatním systémům Iridium sice nenabídne tak velké datové rychlosti, ale i tak má řadu výhod. Díky umístění satelitů na nízké oběžné dráze nepotřebují zařízení přesně zamířené antény ani energeticky náročné napájení či velká přijímací zařízení. Neoddiskutovatelnou výhodou je také vzájemné propojení satelitů a z toho plynoucí vysoká robustnost a redundance systému.

Konkurence však do budoucna nespí, takže už za pár let let bychom se teoreticky mohli dočkat dalších velikých satelitních konstelací. Nejodvážnější plán má společnost SpaceX Elona Muska. Ta by chtěla vypustit přes 4 000 satelitů šířících internet, byť o tom celá řada odborníků pochybuje.