S krátkou puškou na zpěvné ptáčky. Podívejte se pod pokličku SlowRadia

Náš přímý přenos zvuků lesa a zpěvu ptáčků SlowRadio.cz vyvolal během prvních dnů velmi pozitivní reakce posluchačů, což nám dělá velkou radost. Mnoho z nich se nás dotazovalo i na technické řešení přenosu a tímto článkem pak chceme odpovědět i těm, kteří se nezeptali.

Mikrofony v divočině

O snímání zvuku se starají dva mikrofony typu „krátká puška“ Sennheiser MKE 600, upevněné v ochranných klecích (zeppelinech) Rycote Super-Shield SET s antivibračními držáky a umělou kožešinou. Ty zamezí rušení zvuku větrem, takže slyšíte šustění a hučení pohybujícího se listí a větví, nikoli však rachot, které vítr při kontaktu s nechráněným mikrofonem způsobuje.

Mikrofony Sennheiser jsou umístěny v ochranných klecích a umělých kožešinách Rycote. Na snímku v částečně složené fázi - chybí jen přední kryt (tedy druhá část zeppelinu).

Mikrofony jsou v zeppelinech navíc chráněny před okolními vlivy s výjimkou výkyvů teploty, které by však použitým mikrofonům neměly nijak vadit.

„Několikaměsíční venkovní instalace a nepřetržitý provoz rozhodně není standardní použití mikrofonů, ale věříme, že by to MKE 600 měly bez potíží zvládnout,“ komentuje Ivan Kolomazník ze společnosti Panter, která mikrofony Sennheiser distribuuje.

Posledním stupněm ochrany jsou filmařské stříšky, které při dešti pohltí zvuk kapek tak, že nejsou samostatně slyšet. Zároveň odvedou vodu pryč a mikrofony tak zůstanou v suchu.

Nízkošumové mikrofonní předzesilovače od Triton Audio pomáhají kompenzovat útlum signálu na nadstandardně dlouhém, stometrovém, vedení, čímž zvyšujeme odstup signálu od šumu.

Dva mikrofony jsou nasměrované rozbíhavě od společné osy, díky čemuž přenášíme i prostorovou složku zvuku, a k poslechu tak doporučujeme stereofonní poslechovou sestavu. Oba sety jsou pomocí montážních prvků König & Meyer spojeny s držákem vlastní konstrukce a upevněny ke stromu.

Dlouhá cesta

Hned za mikrofony jsme zapojili nízkošumové mikrofonní předzesilovače FetHead Phantom od společnosti Triton Audio, které zajistí zesílení audiosignálu pro to, co jej čeká dále: stometrová cesta kvalitními mikrofonními kabely Tasker. Předzesilovači se snažíme snížit útlum signálu na nadstandardně dlouhém vedení, čímž zvyšujeme odstup signálu od šumu.

Externí zvuková karta od Steinbergu zastane i funkci mikrofonního zesilovače, zároveň nabízí i 48V phantomové napájení pro mikrofony a přídavné mikrofonní předzesilovače.

Kabely vedou částečně vzduchem korunami stromů, částečně jsou zakopány v zemi a zbylé jednotky metrů již vedou vnitřkem přístřešku, ve kterém máme schovanou všechnu elektroniku.

Bez zásuvky to nešlo

Protože bylo (a je) naším cílem nabídnout zvukově co nejkvalitnější přenos, podřídili jsme tomu výběr hardwaru, zejména mikrofonů, mikrofonních předzesilovačů a zvukové karty. Oproti původním plánům jsme proto nemohli využít různá energeticky úsporná integrovaná řešení, a neobešli se tak například bez přívodu elektrické energie ze sítě a umístění techniky do přístřešku.

Pracovní stanice Fujitsu Celsius jsou konstruované na spolehlivý nepřetržitý provoz, pro naše potřeby tedy ideální.

Signál z kabelů totiž dále zpracovává externí zvuková karta s mikrofonním předzesilovačem Steinberg UR242, která se stará i o phantomové napájení mikrofonů a předzesilovačů. Z ní vede již zdigitalizovaný signál do pracovní stanice Fujitsu Celsius W530, kde jsou kódovány výsledné zvukové streamy, které nabízíme k poslechu - ACC 64 kbit/s, MP3 160 kbit/s a MP3 320 kbit/s.

Ty poté prostřednictvím LTE routeru D-Link DWR-921 a LTE sítě O2 posíláme na servery Play.cz, které zajistí jejich další distribuci do počítačů a telefonů posluchačů.

Router od D-Linku společně s LTE sítí O2 zajišťuje jak přenos zvukových streamů k posluchačům, tak nám umožňuje vzdálený přístup k počítači.

Celá sestava je zapojena do záložního akumulátorového zdroje od APC, který ji v případě výpadku elektrického proudu udrží při životě více než 75 minut, což by vzhledem ke vysoké spolehlivosti české rozvodné sítě mělo stačit.

Vysoká citlivost a zisk

Instalace mikrofonů a zejména vedení kabelů nám zabrala dva dny a po celou dobu jsme měli pocit, že jsme našli dokonale tichou lokalitu - mimo šumění listů a rákosí, bzučení hmyzu, kuňkání žab a především zpěvu ptáků bylo příjemné ticho.

V přenosu však občas v pozadí zazní i civilizační zvuky, bez kterých bychom se obešli. Může za to kombinace vysoké citlivosti mikrofonů a vysokého zisku snímání, který jsme nastavili, aby byl zpěv ptáků a další lesní zvuky, zpravidla velmi tiché, dobře slyšet a při digitalizaci a kompresi došlo k co nejmenším ztrátám. Pokud bychom zisk nastavili tak, aby byla dobře slyšet kupříkladu recitace nebo zpěv před mikrofony, žádný vlak ani motorku by nikdo neslyšel. Trať i silnice jsou totiž pěšky zhruba půl hodiny daleko.