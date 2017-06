Snap Map je další způsob, jak teenageři mohou světu sdělit, kde jsou

„Navrhli jsme úplně nový způsob, jak se dívat na svět!“ uvedl Snapchat na svém blogu novou funkci Snap Maps. „Začít je jednoduché - přibližte mapu a rozhlédněte se. Můžete se rozhodnout, zda svou polohu budete sdílet s přáteli, nebo si ji necháte pro sebe v neviditelném režimu (Ghost Mode).“

Zdá se, že jde o pokus Snapchatu reagovat na nepříznivé výsledky na burze i klesající počet aktivních uživatelů. Novinka se setkala s nadšenými i varovnými reakcemi.

Poloha ostatních uživatelů je zobrazena komiksovým avatarem (Actionmoji). Pokud uživatelé zatím neměli dost způsobů, jak prožívat svůj FOMO (fear of missing out, tedy strach z toho, že jim něco uniká), tato funkce je k tomu jako dělaná. „Hele, podívej, všichni naši kamarádi se srocují na tam, jen my dvě jsme tady!“ diví se dvě protagonistky krátké reklamy, kterou Snapchat uveřejnil spolu s uvedením funkce.

Nabízejí se i bezpečnostní rizika. Pomocí Snap Maps není například těžké zjistit něčí adresu, stačí si počkat, až dojde domů. Uživatel bude muset přemýšlet nad tím, kdy funkci aktivuje a kdy se přepne do skrytého režimu. Konkurenční platformy - například Glympse - to řeší tím, že lokaci sdílí uživatel pouze po předem určený čas (např. 60 minut), poté se sdílení samo vypne.

Snapchat je komunikační platforma a sociální síť, kterou používají především mladí uživatelé: podle statistik je 71 % uživatelů mladších než 34 let a 70 % uživatelů jsou dívky a ženy. Celkem má Snapchat přes 300 milionů měsíčních aktivních uživatelů po celém světě.