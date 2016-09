Software zdarma: vylepšujeme Windows novými funkcemi

Možná znáte softwarové utilitky z dílny Nirsoftu. Nejde však o jediného vývojáře užitečných malých aplikací. Existují i další programátorská esa, která je vytvářejí. Nenad Hrg jich má na svém kontě několik desítek a stále přidává nové a ty stávající vylepšuje. Proto patří mezi špičku v oboru a uživateli jsou vyhledávány. Vybrali jsme deset z nich, se kterými vás blíže seznámíme.

Zapomenete počítač nastavit tak, aby nedošlo k jeho uspání, stahujete soubory a on tak učiní. Díky tomuto programu, který donutí operační systém Windows, aby nedošlo k jeho vypnutí, restartování či přejití do režimu spánku se to již nestane. Může se hodit také v situacích, kdy systém nainstaluje program či aktualizaci systému a neustále vás nabádá k restartu. Jedním neuváženým kliknutím myši přitom můžete PC nechtěně restartovat a přijít tak o rozdělanou práci.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (116 KB).

V případě neaktivity myši začne odpočítávat stanovený čas a na jeho konci skryje ikony na pracovní ploše. Čas si lze nastavit v rozmezí od 5 do 100 sekund. Znovu se objeví, pokud kliknete levým, pravým, či prostředním tlačítkem myši (lze libovolně nastavit, které bude aktivní a které nikoliv), případně kontextovým oknem. Hodí se zejména v situacích, kdy není žádoucí, aby se ikony pletly na ploše.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (28 KB).

Do aplikací, které nejsou na popředí, přidá možnost skrolovat obsah okna kolečkem myši. Po umístění kurzoru myši nad oknem je možné začít funkci používat. Nutno podotknout, že Windows 10 již tuto funkci mají obsaženou.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (29 KB).

Umí přesně nastavit vybrané datum a čas vytvoření, poslední aktualizace či přístupu k souboru a složkám. To se může hodit v situaci, kdy editujete fotografii, a soubor se uloží pod novým datem. Chcete-li to změnit, či prostě některé soubory antidatovat, použijte tento program. Podporuje i dávkové zpracování, datum a čas lze navíc posunout dopředu či dozadu o určitou hodnotu.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (117 KB).

Dostanete-li se někdy stavu, kdy potřebujete získat text na obrazovce a nejde to (například složky apod.) potom povolejte do zbraně tohoto pomocníka. Slouží k extrakci textů z oken. Po kliknutí a podržení tlačítka myši na levou ikonu čtení může začít. Umístíte kurzor myši na požadované místo a v okně se objeví text. Snadno si tak můžete převést stromovou strukturu.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (71 KB).

Kudy vede trasa k webové stránce, službě či programům komunikujícím přes internet? Chcete-li znát, jaké servery jsou využity při načtení, zkuste zapojit TraceRouteOK. Jak už je z názvu patrné, po odeslání webové adresy zobrazí výpis serverů, přes které požadavek šel. Vy tak máte možnost podívat se, kolik síťových prvků je do komunikace zapojeno a kudy požadavek putuje (zobrazeny jsou i informace o době odezvy).

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (92 KB).

Již při nákupu LCD monitoru se může stát, že se k vám i přes veškeré výstupní testy dostane model, který má „mrtvé“ pixely. Přijít na to můžete pouhým okem, ale mnohem pohodlnější je použít nějaký software, který to odhalí snadněji. Tento program umožňuje zkontrolovat pixel po pixelu a ukázat ty vadné. Toto řešení používá sérii 13 testů spuštěných v plné obrazovce.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (35 KB).

Kombinuje dvoupanelového správce souborů s Průzkumníkem Windows. Najednou v něm lze zobrazit až čtyři okna při zachování všech standardních funkcí Průzkumníka. Pro správu souborů nabízí další funkce včetně barevného označení souborů podle typu, rychlý přístup k oblíbeným souborům a složkám atd.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (867 KB).

Dalším softwarovým nástroj udělá radost těm, kteří často mění rozlišení monitoru. Sami jistě víte, že po změně se upraví i umístění ikonek, což není zrovna dvakrát uživatelsky přívětivé. Díky DesktopOK je však během chvilky vrátíte zpět na svá místa, aniž byste tak museli činit ručně. Po spuštění aplikace kliknete na tlačítko Save a tím se vytvoří aktuální obraz rozmístění ikonek na pracovní ploše a zároveň uloží. Pokud je budete potřebovat znovu nechat rozmístit, klikněte na Restore.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (243 KB).

Pokud používáte příkazovou řádku, potom možná uvítáte možnost mít po ruce další užitečné funkce. Tato alternativa umožňuje proces spustit jako správce, přidat do oblíbených příkazů, najít aplikaci ke spuštění na disku, seskupovat podobné příkazy, řadit do kategorií atd.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (126 KB).