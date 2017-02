Triky pro Copperfielda i kytary pro Santanu. Začal SolidWorks World 2017

Několik desítek novinářů, přes pět tisíc vývojářů, odborníků a uživatelů platformy 3DExperience se sjelo do Los Angeles, aby se zde seznámili s novinkami v nejrozšířenějších 3D a PLM (Product Lifecycle Management - řízení životního cyklu výrobku) aplikacích na světě.

Dassault Systèmes vyvíjí softwarové aplikace pro trojrozměrnou vizi životního cyklu produktu včetně návrhu, testování a údržby. Portfolio firmy mimo strojírenského 3D CAD softwaru SolidWorks dále zahrnuje například i aplikace CATIA pro virtuální navrhování, SIMULIA pro virtuální testování, ENOVIA pro řízení životního cyklu produktů a 3DVIA pro trojrozměrnou „živou zkušenost“ ve virtuální realitě.

SolidWorks umožňuje vytváření jednoduchých náčrtků, které lze v průběhu vývoje jednoduše a rychle zpřesňovat až do podoby výrobního výkresu. Ten je možné vytvořit takřka automaticky z hotového 3D modelu potaženého odpovídající texturou. SolidWorks nabízí bohatou knihovnu povrchů, které nejenže vypadají jako ve skutečnosti, ale také se tak chovají.

Mezi zásadní funkce programu patří možnost virtuálního testování pevnosti a ohebnosti nakreslených součástí. Stačí vybrat způsob používání a software v simulaci zobrazí místa, kde by při skutečném použití došlo k poruše (lomu atd.). Chybu je možné ihned jednoduše napravit například přidáním materiálu a znovu vše vyzkoušet.

Kde ušetřit materiál

Letošní novinkou je možnost topologické optimalizace výrobku. Specializovaný algoritmus spočítá a navrhne, kolik materiálu je možné ušetřit (tj. odebrat) při zachování všech požadovaných mechanických vlastností výrobku. Zde potom přichází na řadu aditivní výroba prototypu na 3D tiskárně, kdy si konstruktér může vše ověřit na skutečném výrobku (nikoliv nutně jen prototypu). Díky nástupu stále dokonalejších 3D tiskáren a materiálů (plasty, kovy, nejrůznější slitiny, atd.), ze kterých jsou tyto stroje schopné tisknout, uspoří vývojáři nemalé částky.

Topologická optimalizace kliky a „výpletu“ ozubeného kola - na snímku návrh mikrostruktury.

Některé postupy topologické optimalizace by před nástupem 3D tisku vůbec nebyly možné, nebo by byly extrémně drahé - viz obrázek ozubeného kola s klikou, které jsou „vydlabané“ efektní mikrostrukturou. Návrh takového designu (a úspory materiálu) by před 3D tiskem obnášel zdlouhavou výrobu formy na odlitek a následné obrábění (pokud by vůbec bylo možné) až do finální podoby. Až potom by bylo možné provést testování. Dnes se prostě obě součástky během několika (mnoha) hodin vytisknou z požadovaného materiálu a otestují.

SolidWorks se jako jeden z posledních CAD systémů stále prodává v krabicové verzi. To znamená, že když si ho koupíte, zůstane vám a nikdo vás po roce nebude nutit zaplatit znovu za novou verzi. Většina konkurenčních programů přitom už přešla na model předplatného, a zákazníci tak platí za užívání každý rok. A ti, kteří nezaplatí, nemohou pochopitelně používat ani starou verzi, ačkoli by jim třeba funkčností zcela vyhovovala několik dalších let.

Kouzla i kytary

V SolidWorksu byla mimo jiné navržena i vrtací souprava, kterou se záchranáři v roce 2010 provrtávali k zavaleným chilským horníkům (více zde), nebo špionážní mechanický kolibřík určený pro americkou armádu (více zde). SolidWorks využívají pro návrh svých výrobků například i Tescoma, Škoda Auto a další automobilky a s jeho pomocí byl navržen například i nejznámější termostat světa Nest. Pro navrhování strojů do filmu Avatar jej využil režisér James Cameron. I on byl v roce 2010 hostem konference SolidWorks World.

Kytarista Mark Tremonti (uprostřed), Paul Reed Smith, majitel firmy PRS Guitars (vlevo).

Letos se zde představil šéf společnosti PRS Guitars, Paul Reed Smith. Jeho firma navrhuje (samozřejmě v SolidWorksu) nástroje pro nejznámější kytaristy světa. Mezi jejími zákazníky najdete Santanu, Davea Grissoma nebo třeba Marka Tremontiho (Creed). Ten také v Los Angeles jednu z nových kytar přímo na pódiu vyzkoušel.

Asi nejefektnějším hostem letošní konference byl zakladatel společnosti Illusion Projects Tim Clothier. Jeho firma mimo jiné navrhovala a technicky zabezpečovala celou aktuální show Davida Copperfielda v Las Vegas (k vidění téměř každý den v MGM Grand hotelu). V repertoáru má firma i ono pověstné létání a navrhuje nejen jevištní triky, ale i divadelní a cirkusové show. Jak se kouzelnické triky konstruují, Tim pochopitelně neodtajnil, ale během živé ukázky, kdy cirkulárkou (ne)uřízl hlavu jednomu z šéfů Solidworksu (viz obrázek) jasně ukázal, že jde hlavně o přesnost.