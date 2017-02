Průkopník 3D tisku představil novinku na tisk a ověřování prototypů

Stratasys je společnost, která v roce 1989 přivedla na svět první 3D tiskárnu s technologií tisku FDM (Fused Deposition Modeling). Ten dnes patří k nejrozšířenějším typům 3D tisku vůbec. Stejnou metodu používají i nové tiskárny řady F123 představené v Los Angeles na akci společnosti Dassault Systèmes. Ta nejlevnější vyjde na něco kolem 20 tisíc dolarů (cca. půl milionu korun).

Zajímavé na nové řadě je to, že by podle Stratasysu měla zásadním způsobem zjednodušit a pro uživatele zpříjemnit celý proces výroby/tisknutí a testování prototypu. Součástí je totiž i software, který usnadní všechny tři kroky: ověření vlastního konceptu, ověření designu i vytvoření plně funkčního prototypu. Vývojářům také pro urychlení výroby nabídne ke stažení nebo zakoupení některé přednavržené 3D modely. Uvedení tiskárny do provozu od její vybalení z krabice by nemělo trvat déle než 30 minut.

Tiskárna je tak tichá a vůči okolí bezpečná, že může podle výrobce stát přímo uprostřed kanceláře (při různých druzích 3D tisku přitom vznikají výpary a mikročástice, které by člověk rozhodně neměl vdechovat dlouhodobě). Dokáže tisknout až ze čtyř materiálů najednou, od nejběžnějšího a nejlevnějšího PLA přes ASA až po ABS, ze kterého lze tisknout pevné a stabilní díly, případně PC-ABS pro nárazuvzdorné výtisky. K disocici je vždy 10 různých barev.

I tato umělá bionická noha byla vytvořena v SolidWorksu a z části vytištěna na tiskárně Stratasys.

Stavební prostor tiskárny je podle typu (F170, F270 a F370) krychle o hraně 25,4 centimetru, nebo kvádr 35,56 x 25,4 x 35,56 cm. Stroj tiskne s přesností 0,127 milimetru. Stratasys uvádí, že novinka by měla být o 25 % rychlejší než konkurence ve stejné třídě.

Princip FDM 3D tisku spočívá v tavení plastové struny v extruzní hlavě a nanášení taveniny na podložku. Tak vrstvu po vrstvě vzniká hotový výtisk. Není bez zajímavosti, že právě Stratasys, který před časem koupil zavedeného výrobce menších FDM tiskáren Makerbot, měl u těchto výrobků problémy s extrudérem, který se ucpával. To dokonce vedlo k hromadné žalobě uživatelů na firmu.

První 3D tiskárnu uvedla firma Stratasys v roce 1992, patent je však už z roku 1989. Zakladatel firmy S. Scott Crump vymyslel 3D tiskárnu ve chvíli, kdy chtěl dceři pomocí lepicí pistole se směsí polyethylenu a vosku vymodelovat žábu.