Sony slaví 70 let, nadělilo si nejlepší Walkman všech dob a sestavu snů

Za představením nové audiofilské řady „Signature“ jsme museli přejet z berlínského výstaviště do podstatě klidnějších a důstojnějších prostor hotelu Hilton. Uvedení každého produktu řady Signature předcházela malá vzpomínka na „naše poprvé v této kategorii“, čímž firma poukazovala na své bohaté technologické dědictví.

Nejlepší Walkman a jeden z nejlepších kapesních přehrávačů

Na projekčním plátně tak zazářil například TPS-L2, první kapesní kazetový hudební přehrávač Walkman z roku 1979. Ačkoli se v roce 1984 s prvním přenosným CD přehrávačem pokusil vytvořit novou značku Discman, nikdy nedosáhla takového úspěchu a povědomí jako Walkman, a tak se pod původním názvem nakonec vystřídaly i osobní CD přehrávače, kapesní přehrávače formátu MiniDisc, přehrávače souborů MP3 a nejnověji i přehrávače souborů s vysokým rozlišením.

Výrobce letos představil dva přehrávače, NW-WM1A a NW-WM1Z, které označuje jako nejlepší Walkmany na světě. Po stránce elektroniky jsou v podstatě shodné, vyšší a dražší model „Z“ však má šasi vyfrézované z jednoho měděného ingotu se zlatem (model „A“ z hliníkové slitiny) a vnitřní vedení analogového zvuku realizované nikoli drahami po PCB desce, ale kvalitními drátovými propojkami od firmy Kimber Kable. Na první pohled jej poznáte podle zlaté barvy a na první uchopení překvapivě vysokou hmotností 455 gramů, která jej podle našeho názoru až mírně „imobilizuje“. Verze „A“ je o 188 gramů lehčí a rozhodně lépe přenosná.

Přehrávače si poradí s DSD přehráváním (až do 11.2 Mhz), všemi možnými ztrátově komprimovanými formáty a především FLAC/ALAC/WAV až do 32bit/284 kHz. O zesílení signálu do sluchátek se stará firemní digitální S-Master HX zesilovač, jeho výstup je do analogové podoby filtrován (bez dalšího upřesnění). K ovládání slouží dotykový displej, grafické rozhraní je oproti dřívějším modelům upravené. Základní funkce obsloužíte i mechanickými tlačítky. Verze „A“ má 128 GB interní paměti, verze „Z“ 256 GB interní paměti, u obou ji můžete rozšířit microSD kartou.

Šasi NW-WM1Z je vyfrézované z měděného ingotu.

Zklamáním je absence wi-fi připojení a tím i integrace streamovací služby Tidal (streamování na úrovni kvality CD) a Qobuz (obchod a streamování hi-res audio). Nechybí Bluetooth pro bezdrátové připojení přehrávačů, umí vysoce kvalitní přenos firemním kodekem LDAC, bohužel však nepočítá s rozšířenějším aptX. Na druhou stranu používat přehrávač za 1 200, respektive 3 330 eur (tj. 33, respektive 89 000 Kč) k reprodukci přes Bluetooth nedává nejmenší smysl (zvuk nebude lepší než kupříkladu z NWZ-A15 za patnáctinu ceny).

Sluchátka s náušníky z ovčí kůže

Dalším vzpomenutým milníkem byla sluchátka MDR-3, první lehká sluchátka určena přímo pro poslech na cestách, prodávaná současně s Walkmanem TPS-L2. Od nich uplynulo sedmatřicet let k MDR-Z1R, nové vlajkové lodi výrobce.

Sluchátka MDR-Z1R na hlavě posluchače.

Sluchátka jsou circumaurální konstrukce, což znamená, že náušníky leží na lebce kolem uší a boltce. Ozvučnice je tvořena sendvičovou konstrukcí, ve které se mimo kovových slitin využívá i lisovaná dužina kanadských jehličnanů. Mřížka, která kryje membránou, je navržena s využitím Fibonacciho sekvence a má být akusticky velmi neutrální, jinými slovy nemá zvuk, který jí prochází, jakkoli ovlivňovat. Samotná membrána s průměrem 70 mm je vytvořena z polymeru a potažena tenoučkou vrstvou hliníku.

Konstrukce reproduktorů sluchátek MDR-Z1R na hlavě posluchače.

Sluchátka váží 385 gramů, nízké hmotnosti napomáhá i hlavový most ze slitiny s příměsí titanu, a jsou celkově velmi pohodlná. V příslušenství naleznete několik kabelů pro symetrické i nesymetrické připojení, jeden je zajímavý „spletený“ kabel, který na zakázku vyrábí společnost Kimber Kable - jedná se o stejný kabel, který je použit v přehrávači NW-WM1Z. Cena činí 2 200 eur, tedy zhruba 60 000 Kč.

Sluchátkový zesilovač

Při představení se na plátně objevil stereofonní zesilovač TA-1120, což byl první v Japonsku vyrobený zesilovač čistě tranzistorové konstrukce. Zde byla „vzpomínka na předka“ částečně mimo, protože původní zesilovač se staral o zesílení linkového signálu na úroveň, která rozkmitala membrány připojených reprosoustav, kdežto TA-ZH1ES je určen pro buzení sluchátek, nejlépe samozřejmě nových firemních MDR-Z1R, ale samozřejmě i špičkové konkurence typu Sennhesiser HD800, Beyerdynamic T-1 nebo Fostex TH-900.

Sluchátkový zesilovač má koaxiální i optický digitální vstup, jeden USB port pro přehrávače Walkman a chytré telefony XPeria, USB vstup pro připojení počítače (zesilovač se do systému přihlásí jako zvuková karta) a jeden analogový vstup. Sluchátka můžete připojit jak nesymetrickým (Jack 3,5 mm i Jack 6,3 mm), tak i symetrickým (Jack 4,4 mm, 4pin XLR) způsobem, na zadním panelu nechybí ani výstup s řízenou hlasitostí (například pro připojení koncového zesilovače, nebo aktivních reprosoustav).

Veškeré práce se signálem probíhají v digitální doméně, analogový vstupní signál je převeden do digitální podoby hned po vstupu, digitální PCM signály můžete nechat před zpracováním převést do DSD 11,2 MHz. Zesilovač si jinak poradí se signály 32 bit 768 kHz a DSD až 22,4 MHz. Budete tak připraveni i pro budoucí „ultravysoká“ rozlišení.

Za zmínku stojí i složitá konstrukce šasi, které má být odolné vibracím a připravuje pro elektroniku ideální pracovní prostředí. Stejně jako ostatní komponenty „Signature“ řady si za sebe nechá dobře zaplatit, 2 000 eur je v přepočtu zhruba 55 000 Kč.

Zvuk pro nejnáročnější

Ačkoli jsme si všechny součásti mohli poměrně v klidu (ačkoli v řádu minut) poslechnout, nechceme se ukvapit s hodnocením. Z několika dobrých důvodů. Jednak jsme prakticky neznali nabízené hudební ukázky, nemohli jsme jednotlivé komponenty nakombinovat se známou elektronikou (a vysledovat tak vliv jednotlivých částí) a jednak v takto high-endové kategorii se již hraje na opravdové detaily a nuance a ty ve spěchu před dalšími prezentacemi nemusíte rozpoznat a vyhodnotit správně.

Než se k nám sestava dostane na recenzi, spokojme se s konstatováním, že všechny komponenty míří zvukovou kvalitou velmi, velmi vysoko.