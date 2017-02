Soukromá společnost se vrací na místo výbuchu. Nyní raketa odletěla

Plánovalo se to na sobotu, ale nakonec raketa soukromé společnosti Space X z floridského mysu Canaveral odstartovala v neděli. Pro Falcon 9 je to první let z mysu Canaveral od loňského září, kdy tam raketa stejného typu při předletovém testu explodovala na odpalovací rampě.

Letos v lednu již raketa Falcon 9 úspěšně odstartovala z kalifornské Vandenbergovy základny.

Sobotní start byl odložen kvůli možné závadě na systému vektorové kontroly tahu. Raketa nestartovala přesně z místa, kde v září explodoval její předchůdce. Space X využil historickou startovací rampu NASA označovanou kódem 39A. Právě odsud letěli například první astronauti k Měsíci.

Raketa do kosmu vynesla vesmírnou loď Dragon, na jejíž palubě jsou nejen zásoby pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), ale i vědecké přístroje. U komplexu loď zakotví ve středu.

SpaceX krátce po startu oznámil, že Dragon dosáhl správné stanovené oběžné dráhy a že úspěšně rozložil solární panely.

Firma také na twitteru napsala, že první stupeň nosné rakety přistál ve stanovené zóně. Společnost chce použité stupně znovu využívat, aby lety zlevnila.

Společnost SpaceX, za kterou stojí podnikatel Elon Musk, plánuje letos vyslat na oběžnou dráhu 27 raket, což je trojnásobek loňského počtu. Vedle komerčních projektů je firma i jednou ze dvou společností, které si americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vybral pro přepravu nákladu k ISS.