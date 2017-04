Tablet poradí s aktuálními zákony a umožní sdílet filmy

Vzdálená plocha

Google vylepšil svůj nástroj na vzdálené ovládání počítače.

Google vyvíjí vlastní aplikaci, prostřednictvím které lze z tabletu s Androidem či iOS na dálku ovládat počítač s Windows. Aplikace Vzdálená plocha nyní podporuje zobrazení ve více oknech na zařízeních s Androidem 7 a vylepšuje i kvalitu přenášeného obrazu, rychlost odezvy a snižuje náročnost na akumulátor mobilního zařízení. Ovládání počítače prostřednictvím aplikace Vzdálená plocha funguje rychle a spolehlivě, ale před použitím je třeba do internetového prohlížeče Chrome, v počítači, který chcete ovládat, instalovat příslušný doplněk a obě zařízení jednoduše spárovat.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace Movie Pal vám pomůže domluvit se s přáteli, na co jít do kina.

Movie Pal

Aplikace Movie Pal vám umožní vést si seznam filmů, které jste již viděli, a sdílet s přáteli. Aplikace Movie Pal získává informace o filmech včetně popisků filmů v češtině z internetové databáze. Nejsnadněji lze vkládat aktuální tituly běžící v kinech, ale pomocí vyhledávače najdete i jakýkoli jiný film a zařadíte si jej na svůj seznam.

Dostupnost: Android.

Internetový prohlížeč Ghostery blokuje špehovací prvky webových stránek.

Ghostery

Téměř každá internetová stránka se dnes snaží o návštěvnících získat maximum informací a následně sledovat jejich pohyb na webu. Internetový prohlížeč Ghostery všechny tyto pokusy úspěšně blokuje a poskytuje vám při surfování po internetu větší soukromí. Sami se můžete rozhodnout o blokování různých prvků stránek nebo si sestavit seznam webů, na kterých nebudete blokování používat. K dispozici jsou i anonymizované profily internetových vyhledávačů.

Dostupnost: Android.

RealCalc Scientific Calculator sice připomíná klasickou kalkulačku, ale je mnohem šikovnější.

RealCalc Scientific Calculator

Možná ještě doma máte klasickou vědeckou kalkulačku, která patřila k nezbytným pomůckám studentů středních a vysokých škol. Také tento nástroj může nahradit tablet s Androidem, pokud do něj instalujete aplikaci RealCalc Scientific Calculator. Aplikace RealCalc Scientific Calculator je samozřejmě mnohem chytřejší než vědecká kalkulačka, takže kromě matematických výpočtů zvládne například i převody fyzikálních jednotek, obsahuje tabulky fyzikálních konstant a uloží si do paměti mnohem více výsledků. Ještě více funkcí nabízí aplikace RealCalc Plus za 80 korun.

Dostupnost: Android.

Aplikace Zákony pro lidi zpřístupňuje aktuální znění zákonů.

Zákony pro lidi

Aplikace stejnojmenného webového portálu si klade za cíl zpřístupnit uživatelům aktuální platné znění nejdůležitějších zákonů. V zákonech je možné vyhledávat, zařazovat si je mezi oblíbené, abyste k nim měli rychlý přístup, nebo sledovat historii novelizací konkrétních zákonů. Pro zařízení s iOS je aplikace Zákony pro lidi dostupná běžným způsobem, majitelé tabletů s Androidem se musí jednoduše registrovat jako testeři.

Dostupnost: Android, iPad.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.