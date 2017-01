Taktika Motti, lék Finů na sovětskou převahu živé síly a techniky

Sovětské požadavky a Zimní válka Na základě tajného dodatku paktu Molotov-Ribbentrop (mezi Sověty a Němci) "spadlo" Finsko do sovětské zájmové sféry. Od 9. října pak probíhala jednání SSSR s Finskem o vojenské a hospodářské spolupráci, ve které však byly i sovětské územní požadavky. Ty zahrnovaly posunutí části hranice na Karelské šíji (zajistilo by lepší obranu Leningradu od severu), předání pěti malých ostrovů ve Finském zálivu (kontrola mořské cesty k Leningradu) a finské části Rybářského poloostrova (což se někdy prezentuje jako lepší ochrana přístupů k Murmansku, ale evidentně by to spíše pomohlo kontrolovat finský přístav Petsamo). Nejtroufalejším požadavkem pak byl třicetiletý pronájem přístavu Hanko na severním břehu ústí Finského zálivu. Jako kompenzace bylo Finsku nabídnuto větší, ale chudší a strategicky méně výhodné území Repola a Porajorpi. Finové s částí požadavků souhlasili, ale především pronájem Hanka byl pro ně neakceptovatelný. Jejich názor byl konzistentní i přes válkou. A tak se výhružky SSSR změnily ve skutečnost. Zimní válku (30.11.39 - 13.3.40) i přes obrovské ztráty Sověti vyhráli. Následná úprava hranic a podmínky byly pro Finy oproti původním požadavkům o poznání nevýhodnější. Mimo jiné přišli o velkou část Karélie, včetně průmyslového Vyborgu.