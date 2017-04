Z televizorů mizí sluchátkové výstupy, stávající sluchátka nepřipojíte

Po chytrých telefonech začíná sluchátkový konektor Jack 3,5 mm mizet i z televizorů. Zatímco před několika lety byla absence sluchátkového výstupu naprostou výjimkou, dnes jej nenajdete zejména ve většině nových modelů televizorů značek LG a Samsung.

To může být problém zejména pro ty, kteří chtějí svá stávající sluchátka používat i s novým televizorem. „Televizní“ sluchátka s dlouhým kabelem či starší bezdrátová sluchátka s rádiovým nebo optickým přenosem zvuku totiž s připojením do sluchátkového výstupu počítají.

„Několik zákazníků s námi již překvapení z absence sluchátkového výstupu u televizoru řešilo. Nové modely bezdrátových sluchátek Sennheiser umožňují připojení jak z analogového linkového výstupu televizoru, tak i digitálního optického výstupu, takže se s absencí sluchátkového výstupu vypořádají,“ uvedl pro Technet.cz Michal Otruba ze společnosti Panter.

Sluchátkové výstupy LG - sluchátkový výstup nenajdete u modelů LH59, LH57, LH54, LH53, LH51, LH50 (2016) a UJ70, UJ67, UJ65, UJ63, LJ62, LJ61, LJ59, LJ51, LJ50 (2017)

- sluchátkový výstup nenajdete u modelů LH59, LH57, LH54, LH53, LH51, LH50 (2016) a UJ70, UJ67, UJ65, UJ63, LJ62, LJ61, LJ59, LJ51, LJ50 (2017) Panasonic - má ve všech modelech pro rok 2016 a 2017

- má ve všech modelech pro rok 2016 a 2017 Philips - má ve všech modelech pro rok 2016 a 2017

- má ve všech modelech pro rok 2016 a 2017 Samsung - sluchátkový výstup chybí u UHD televizorů od série KU6400 výše a u Full-HD televizorů řady K55xx (2016) a UHD televizorů od řady MU6100 výše a u Full-HD televizorů řady M55xx (2017)

- sluchátkový výstup chybí u UHD televizorů od série KU6400 výše a u Full-HD televizorů řady K55xx (2016) a UHD televizorů od řady MU6100 výše a u Full-HD televizorů řady M55xx (2017) Sony - tuto informaci nám výrobce neposkytl, podle vyhledávání na e-shopech to však vypadá, že televizory Sony zatím sluchátkovými výstupy vybavené jsou

Chybějící konektor nové televizory nahrazují bezdrátovým připojením Bluetooth, ke kterému lze připojit libovolná Bluetooth sluchátka - od jednoduchých „špuntových“ po velké modely s aktivním potlačením okolního hluku. Nakolik se komprese Bluetooth projeví na kvalitě výsledného zvuku je otázkou jak implementace přenosové technologie v televizoru, tak ve sluchátkách - pokud často koukáte na koncerty, doporučujeme kvalitu zvuku s vašimi sluchátky v obchodě vyzkoušet.

Pokud již jste v situaci, že váš nový televizor sluchátkový výstup nemá a vy nechcete investovat do nových sluchátek, nezbývá mnoho řešení. Štěstí budou mít ti, kteří mají k televizoru připojený AV receiver nebo systém pro domácí kino - využít můžete jejich sluchátkové výstupy. U novějších AV receiverů přitom stačí připojení jedním HDMI kabelem, od specifikace 1.4 je totiž v HDMI integrován i takzvaný zpětný zvukový kanál (ARC), díky kterému je zvuk televizoru přenášen zpět do receiveru. Po jednom kabelu tak běží signály z DVD a Blu-ray přehrávačů, herních konzolí a set-top-boxů směrem z receiveru do televizoru a zvuk televizoru zpět do receiveru.

Pokud není nechuť přejít na Bluetooth sluchátka otázkou financí, ale vysokých nároků na kvalitu zvuku, pak lze doporučit externí sluchátkový zesilovač s optickým digitálním vstupem, který digitálně připojíte k televizoru a on se o převod zvuku do analogové podoby a jeho zesilování pro sluchátka postará.