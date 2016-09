Tipy pro Windows 10: Využijte inteligentní pero i tmavé schéma

1. Jak na inteligentní pero

Síla posledních generací Windows měla být v dotycích. Proto výrobci chrlili co nejvíce počítačů s dotykovou obrazovkou. I prostředí tomu bylo přizpůsobeno. Windows 10 ve verzi Anniversary k tomu přispěla další funkcí, a to vylepšením kreslení a rozpoznáváním ručně psaného písma. Funkci je nyní možno používat ve více aplikacích. V praxi to znamená, že poznámky můžete psát perem či tužkou třeba do Wordu a ten je převede do elektronické podoby. Ve spojení s pomocníkem Cortana (stále není přítomna v české edici systému) potom umožňuje například lepší použití informací či automaticky na něco upozornit. Pero pracuje opravdu dobře – lze s ním dělat rovné čáry, načrtávat trasy, či odstraňovat vybrané texty.

2. Jak na tmavé schéma

Výchozí světlé schéma Windows 10 bylo často kritizované. Především ve večerních hodinách namáhalo oči a zbytečně osvětlovalo okolí. To je již minulostí. Tedy za předpokladu, že si aktivujete tmavé schéma. Klikněte na Start -> Nastavení -> Přizpůsobení. Na levé straně se přepněte na záložku Barvy a vpravo srolujte zcela dolů. Zde najdete nově volbu Zvolit režim aplikace. Zvolíte-li Tmavý, dojde k obarvení na černou, a tím pádem i k potemnění vyzařovaného světla z obrazovky. Tmavší se tak stane Start nabídka, nabídka Nastavení, dlaždicové aplikace atd. Menší změny se odehrály také v designu systému. Tou první je modře obarvený adresní řádek v prohlížečích (hodně patrné v Chromu). Také dialogové okno Řízení uživatelských účtů má jiný vzhled a jeho záhlaví je modré a výraznější. Vzhled se proměnil i v okně Nastavení, kde došlo i k úpravám vzhledu ikon.

3. Jak do Edge instalovat rozšíření

Výroční aktualizace Windows přinesla i možnost učit internetový prohlížeč Edge novým kouskům. To, na co jsou uživatelé zvyklí u konkurence, konečně dostal i tento nový prohlížeč. Objevily se doplňky neboli rozšíření. Instalovat je lze z Windows Storu. Dostanete se k nim však poněkud krkolomněji. Musíte jít přes Edge (klikněte vpravo nahoře na tři tečky, zvolte Rozšíření a následně klikněte na odkaz Získat rozšíření ze Store). Nyní budete přesměrováni do Windows Storu na stránku s rozšířeními, kde jich zatím k dispozici moc není.

4. Jak mít Windows Defender více pod kontrolou

Když Microsoft do Windows vložil permanentní ochranu proti virům a hackerům v podobě Windows Defender, vznikly dva tábory. Zatímco uživatelé byli nadšení, že nemusí shánět a instalovat bezpečnostní balíky, jejich výrobce to nepotěšilo. Nicméně nejnovější aktualizace Windows, potažmo Defenderu přinesla další zvýšení ochrany. Na hlavním panelu v informační části vedle hodin se objevila ikona štítu. Ta podává stálý přehled o stavu zabezpečení a díky ní je snadno možné ihned přejít do Defenderu. A změny se odehrály i v samotném zabezpečení. Defender tak nyní například dokáže skenovat před samotným spuštěním systému.

5. Jak na nové Centrum akcí

Centrum akcí jakožto středobod podávající informace o tom, co se děje v systému, získalo také řadu vylepšení. Tím největším se stala interaktivita. Takže pokud se např. objeví připomínka schůzky, příchozí Skype hovor apod., lze jedním klikem upozornění posunout či hovor s nějakým hlášením odmítnout. Změna se odehrála už v samotné ikoně, když se posunula až za hodiny zcela vpravo. Oznámení jsou navíc bohatší, což znamená, že se v nich zobrazuje mnohem více informací. Podobná oznámení se seskupují a samozřejmě lze v nastavení definovat, která si přejete dostávat (klikněte pravým tlačítkem myši na hodiny a vyberte volbu Vlastnosti a přejděte zcela dolů do sekce Zobrazovat oznámení od těchto odesílatelů).

6. Jak na vylepšený kalendář s agendou

Kalendář v systému neslouží již pouze k orientaci, který je den, či k přehledu dnů v měsíci. Otevřete-li ho z hlavního panelu (kliknete na hodiny), zobrazí se v nové podobě. Nyní je přehlednější a hlavně umožňuje přidávat plánovat si svůj den či ukládat poznámky. Takže si snadno naplánujete schůzku, připomínku či zadáte další informace, které chcete mít ve své agendě.