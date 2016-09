Tipy a triky pro Windows 10: Povyšte zdarma i své Windows na novou verzi

1. Jak zjistit verzi Windows 10

Microsoft se při vydání Windows 10 zavázal, že tento systém bude pravidelně povyšován updaty na novější verze – podobně jak tomu je např. u Mac OS. Poprvé se tak stalo v loňském roce díky listopadovému updatu. Počátkem srpna přišla nová verze tzv. Anniversary Update. Přináší několik nových funkcí a mírně vylepšuje vlastnosti Windows 10. Stáhnout a nainstalovat by se měla postupně a automaticky na všechny PC s Windows 10. Jestliže nevíte, zda tuto verzi již máte, zjistíte to snadno. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz winver.exe. Po odeslání příkazu se zobrazí dialogové okno, a jestliže je v něm uvedeno 1511, potom máte starou verzi. Nová verze nese označení 1607.

Nechcete-li na instalaci update čekat, potom ji můžete ručně vyvolat. Ještě před tím doporučujeme zálohovat si veškerá data, protože i když byl update testován a neměl by představovat problémy, nikdy nevíte, co se může stát. Jakmile tak učiníte, klikněte na tento odkaz. Zde potom klikněte na tlačítko Get the Anniversary Update a stáhněte si soubor. Ten spusťte. Dojde ke kontrole hardware – zda je PC připraven na update (vše by mělo hladce projít, jen je nutné mít 20 GB volného místa na disku, což může být problém). Pokud je vše v pořádku, začnou se na pozadí systému stahovat potřebné komponenty. S PC je možné dále pracovat. Jakmile bude vše připraveno, odklikněte restart PC a ten začne update instalovat. Restartuje se několikrát, celý proces bude trvat několik desítek minut a na konci bude nová verze Windows.

3. Jak bojovat s vnucováním aplikací od Microsoftu

Za posledních několik Microsoft zapracoval na tom, aby byl systém připraven na většinu pracovních úkolů a uživatelé nemuseli stahovat programy, ve kterých by si například přehráli video, zobrazili fotografie či otevřeli PDF dokument. A pokud někomu nevyhovují, může si nainstalovat konkurenční či s více funkcemi. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby však po updatu nedošlo k přenastavení otevírání souborů opět těmi defaultními. Pokud jsme si tak nastavili, že video se má otevírat například ve VLC, tak to tak chceme i nadále a nemáme potřebu používat řešení od Microsoftu. Při update sice dochází k velkým změnám uvnitř systému – vlastně jde téměř o čistou instalaci se zachováním instalovaných aplikací a uživatelských dat – ale je to podraz. Uživateli nezbývá nic jiného, než ručně opět vybrat své výchozí aplikace. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete otevírat v jiné aplikaci a vyberte volbu Otevřít v programu. Následně vyberte Zvolit jiný program. Vyberte si ho ze seznamu a níže zatrhněte volbu K otevírání souborů X vždy používat tuto aplikaci.

4. Jak lépe pracovat se Start nabídkou

Další velkou, i když spíše kosmetickou novinkou je opět nová podoba Start menu. Stále v ní naleznete vše, na co jste byli zvyklí, ale položky jsou jinak či jinde umístěny. Zobrazit tak lze najednou všechny dlaždicové aplikace (v celoobrazovém režimu) a podle abecedy jsou nyní rovnou seřazené aplikace dostupné v systému. Asi největší změna se odehrála v přesunu hlavních tlačítek ze spodní části do samostatné levé lišty. Vše je tak nyní na dosah ruky.

Nahoře stará Start nabídka, dole nová podoba

5. Jak změnit přihlašovací pozadí

V nové verzi již nečekejte v přihlašovacím okně modré pozadí. Ve výchozím stavu se zobrazuje obrázek, který si zvolíte, podobně jak je tomu v případě okna signalizujícího uzamčený PC. Klikněte na Start -> Nastavení. Zvolte Přizpůsobení a klikněte na kartu Zamykací obrazovka. Níže povolte volbu Zobrazit obrázek pozadí zamykací obrazovky na přihlašovací obrazovce. Potom je jen na vás jaký obrázek si zvolíte výše. Povšimněte si také toho, že Microsoft odstranil zobrazení e-mailu v přihlašovací obrazovce.

6. Jak si vytvořit instalační médium s Windows Anniversary

Tak jak tomu bylo v předchozích verzích, tak i nyní Microsoft umožnil stáhnout si instalační soubory pro tvorbu média (USB či optické médium) sloužící k čisté instalaci Windows. Klikněte na tento odkaz a stáhnete si průvodce instalací. Po spuštění přijměte licenční ujednání a následně vyberte Vytvořit instalační média pro jiný počítač. Dále postupujte dle pokynů.