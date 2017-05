Tipy pro Windows 10: Vypněte mikrofon, aby vás neodposlouchávali

1. Jak deaktivovat mikrofon

Chcete-li si být jisti, že připojený mikrofon k PC bude při vaší práci vypnutý, tedy, že ho někdo vzdáleně nemůže ovládat a tak třeba zneužít, potom ho pravděpodobně odpojíte. Co když to však nejde (například u notebooků či tabletů)? V tom případě použijte tento postup. Klikněte pravým tlačítkem myši na Start a vyberte Správce zařízení. V seznamu hardwaru vyberte Zvukové vstupy a výstupy. Najděte zařízení Mikrofon a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Nyní již klikněte na Zakázat. V případě, že máte mikrofonů více – má ho například i webkamera – potom musíte každé zařízení zakázat zvlášť. Pro povolení použijte stejný postup a podaří se vám to opět snadno do 5 sekund.

2. Jak si podmanit více monitorů

Microsoft při návrhu Windows 10 ještě více myslel na uživatele s více monitory. Kromě lepší podpory zobrazovacích zařízení a možnosti využít více monitorů v různých kombinacích tak zavedl i virtuální plochy, které jistě znáte. Od Windows 8 je dokonce možné mít Hlavní panel na obou monitorech a každý z nich zobrazuje trochu jiné informace. Do nastavení monitorů se dostanete po kliknutí pravého tlačítka myši na prázdné místo na pracovní ploše a vyberte volbu Nastavení zobrazení. Chcete-li měnit Hlavní panel, potom na něj klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu Vlastnosti. V tomto okně můžete měnit různé volby a zcela dole v části Více displejů můžete deaktivovat zobrazení panelu na více připojených displejích a měnit další konfiguraci. Také v nastavení pozadí plochy máte možnost určit, která tapeta má jít na který monitor. Dále nezapomínejte na to, že na jednom monitoru tak můžete provozovat třeba nové dlaždicové rozhraní a na druhém to původní.

3. Jak spustit aplikace, které se spustit nechtějí

Vždy s příchodem nové generace Windows se může stát, že aplikace, které jste používali, najednou nejdou spustit – nejsou kompatibilní s operačním systémem. Pokud je však potřebujete a v nové verzi zatím nevyšly, ještě nevěšte hlavu a zkuste si pomoci takto. Ve Windows již nějakou dobu existuje tzv. režim kompatibility. V něm lze nastavit spuštění vybraného programu jakoby v dřívější verzi systému. Použít lze tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na program (třeba i instalační soubor) a vyberete volbu Vlastnosti. Přepnete se na kartu Kompatibilita a v části Režim kompatibility zatrhnete volbu Tento program spustit v režimu kompatibility pro a z otevíracího menu vyberte verzi systému, ve které by šel bez problému spustit. Poté kliknete na OK a na soubor již stačí pouze poklikat.

4. Jak zrušit připojení ISO souboru

Poklikem na ISO soubor dojde k jeho připojení, a tak se ve Windows 10 zobrazí jako samostatná jednotka. Pokud ho potom již nebudete potřebovat, je vhodné tuto jednotku zase deaktivovat. To uděláte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na tuto jednotku a vyberete volbu Vysunout.

5. Jak zakázat deaktivaci zámku obrazovky

Pokud máte nastaveno zamykání obrazovky a PC sdílíte s někým jiným, tudíž nechcete dovolit, aby to změnil, stačí menší úprava v systémovém registru Windows. Použijte klávesovou zkratku Windows + R a zadejte příkaz regedit, který odešlete. Přejděte na HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows. Vytvořte nový klíč s názvem Personalization poté v něm vytvořte novou hodnotu DWORD s názvem NoChangingLockScreen. Poklikejte na ni a přidělte jí 1. Změny se projeví po restartu PC.

6. Jak zakázat používat zamykání obrazovky

A jestliže naopak někomu nechcete povolit použít zamknutí obrazovky, potom i zde pomůže Editor systémového registru. Přejděte opět do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Personalization a na pravé straně vytvořte novou hodnotu DWORD NoScreenLock. Poklikejte na ni a přiřaďte jí 1. Změny se opět projeví po restartu PC. Doporučujeme složku připnout na hlavní panel, díky čemuž budete mít funkce neustále po ruce.