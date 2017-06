Knihy i jídlo z kufru ven. Zvažuje se zpřísnění kontrol na letišti

Společnost Transportation and Safety Administration (TSA) určuje pravidla pro bezpečnostní kontroly, právě podle nich musíte na letištích sundavat boty, vyndat z batohu laptop (a jinou velkou elektroniku) a tekutiny (v maximálně 100ml obalech). Nově by to mohly být i knihy a jídlo. Informaci přinesl již v květnu deník Wall Street Journal. Podle Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (DHS) je pravděpodobné, že se procedura rozšíří na všechna letiště v USA.

Detekce v zavazadlech není snadná a stoprocentní. Některé objekty se mohou svým tvarem nebo složením podobat nebezpečným předmětům a vyvolat tak falešný poplach a mást obsluhu. Vysoké ceny za odbavení kufru nutí cestující kabinová zavazadla doslova přecpávat. A čím je zavazadlo větší a objekty se překrývají, obsluha nemusí vidět vše, co se uvnitř skrývá. Proto je nutné některé věci vyndat a nechat zrentgenovat zvlášť.

Z pohledu detekce se knihy a jídlo obecně (Wall Street Journal mluví například o čokoládě) na skeneru zviditelní díky vysokému obsahu uhlíku. Stejně jako výbušniny. A právě zde může dojít k tragickému přehlédnutí. Pokud budou knihy a jídlo mimo zavazadla a budou se moci skenovat a prohlédnout izolovaně, bude kontrola mnohem přesnější.

Ochránci svobod a soukromí jako například American Civil Liberties Organization (ACLU) upozorňují, že se jedná o další pravidlo, které naruší soukromí. Zdůrazňují, že svoboda čtení má dlouhou historii v judikatuře i u Nejvyššího soudu. V některých státech USA policie například potřebuje speciální soudní povolení, aby se dostala k údajům o prodeji nebo půjčování knih konkrétní osobě.

ACLU proto doporučuje, aby TSA, pokud opatření skutečně zavede, umožnila knihy rentgenovat v neprůhledném obalu a obsluha neviděla, o jaký titul jde.

Jako jedno z prvních zkusilo nové procedury letiště v Kansas City. Zde byli cestující požádání o vyndání doslova všech papírů. Museli vyndat nejen knihy, ale i samostatné dokumenty a balíček post-it záložek. O případu se na svém blogu rozepsal bezpečnostní expert Bruce Schneier.

Jak na výbušniny

Detekce výbušnin může být založena na mnoha principech. Používá se subjektivní detekce s použitím cvičeného psa, fyzikálně chemické metody jako například iontově mobilní spektrometrie nebo nejčastěji právě rentgenování. Rentgen označí obsluze výbušniny na základě hustoty a složení materiálu. Další způsob detekce výbušnin spočívá ve stěrech z těla nebo zavazadel. Tímto způsobem se dá určit, zda cestující s výbušninou v poslední době nemanipuloval.