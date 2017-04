Taxislužba Uber značkovala iOS zařízení po odinstalování aplikace

Za hru s ohněm označil chování společnosti Uber deník The New York Times. Ve svém článku přinesl informaci, že aplikaci nechybělo mnoho a mohla zmizet z AppStoru. Důvodem bylo porušení pravidel, kterého se Uber dopustil tím, že i pod odinstalování zůstával v zařízení kód s jehož pomocí mohl Uber znovu identifikovat uživatele, pokud si aplikaci znovu nainstaloval.

Firma se tímto krokem chtěla bránit proti podvodům v některých zemích, kde si řidiči kupovali kradené a resetované iPhony. Na nich pak vytvořili mnoho falešných účtů z nichž objednávali jízdy a následně kasírovali motivační odměny.

Firma tak chtěla s tímto nešvarem zatočit po svém. Porušila však pravidla Applu. Aby se na to nepřišlo, byla aplikace nastavena tak, že pokud se stáhne a spustí v sídelním městě Applu kalifornském Cupertino, tak bude bez této funkce.

Nakonec se na to přišlo, a tak se v roce 2015 musel sejít šéf Uberu Travis Kalanick s šéfem Applu Timem Cookem. Tam se mu dostalo výhrůžky, že pokud od této praktiky neupustí, bude aplikace Uber z App Store odstraněna. Kalanick se musel podřídit.

Speciální verze aplikace

Ostatně nebylo to poprvé, co byla některým uživatelům nainstalována poněkud jiná verze aplikace. Deník připomíná kauzu Greyball, což bylo označení pro speciální verzi aplikace. Tu se firma pokusila instalovat úředním osobám v zemích, kde Uber čelil právním problémům. Pokud se mu podařilo identifikovat uživatele, který měl hlídat zákaz nebo dodržování některých nařízení, tak díky této verzi Uber do aplikace přidával falešné vozy nebo rušil cesty, které si objednal.

Špehování konkurence

Samostatnou kapitolou je boj Uberu s konkurencí, i v tomto případě používal řadu praktik, které jsou na hraně. Díky e-mailové službě Unroll.me získával například anonymizovaná data o objednávkách jízd konkurenčního Lyftu. Také nechal své zaměstnance hromadně objednávat a následně rušit jízdy s touto službou a snažil se různými způsoby přetahovat její řidiče k sobě.

Nezůstal ale jen u toho, a tak nyní musí čelit žalobě jednoho řidiče konkurenční služby. Tomu se nelíbil systém označovaný jako Hell, který měl sledovat jeho počínání. Systém, o kterém původně psal server The Informer, spočíval ve vytvoření falešných účtů u konkurence a s jeho pomocí mohl Uber sledovat pohyb jejích vozidel. Sledoval takto hromadně řidiče cizích firem a zjišťoval jejich chování. Různými bonusy a výhodami se je pak snažil přetáhnout na svou stranu.

Nyní se objevila první žaloba (pdf), která právě tuto praktiku odsuzuje jako nepřiměřený zásah do soukromí. Řidič Lyftu v ní požaduje náhradu škody pět milionů amerických dolarů.

Uber v březnu zastavil samořízená auta:

VIDEO: Uber zastavil všechna svá samořízená auta Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu