USA stavěly před 100 lety nové bitevní lodě

To byl příklad třídy New Mexico. Skládala se z lodí New Mexiko, Mississippi a Idaho. V polovině června 1917 spustili konstruktéři na vodu trup lodi Idaho. New Mexiko a Mississippi byly dokončeny ještě během války, bitevník Idaho v březnu 1919. Další podrobnosti najdete ve videodokumentu.

V seriálu Před 100 lety připomínáme obrazem události z domova i ze světa, které se odehrály na den přesně před sto lety. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Popisujeme průběh válek, zrod revolucí i formování států. Zachycujeme úspěchy i nezdary klíčových postav historie, objevy a vynálezy.