USA zvažují, že budou od cizinců vyžadovat heslo k účtu na Facebooku

„Váš pas je v pořádku, dopis od zaměstnavatele také, teď mi sem prosím ještě čitelně napište vaše heslo na Facebook, na Twitter a na Google!“

I takovou větu by mohli v dohledné době zaslechnout uchazeči o cestu do USA, ať už turistickou, nebo obchodní. Že Trumpův kabinet uvažuje o možnosti vyžadovat od cestovatelů „všechny jejich webové stránky, sociální sítě a dát přístup do seznamu kontaktů ve svých telefonech“, informovala CNN už koncem ledna, krátce po Trumpově imigračním opatření (psali jsme zde).

Donald Trump nominoval Johna Kellyho ministrem pro vnitřní bezpečnost 7. prosince 2016, funkce se ujal krátce po Trumpově inauguraci

Nyní tuto informaci potvrdil a konkretizoval ministr pro vnitřní bezpečnost USA John Kelly. Americké ambasády by podle něj mohly při budoucím prověřování žádostí o víza po uchazeči požadovat jeho hesla k účtům na sociální sítě. „Hledáme další způsoby, jak lidi prověřovat a jak je prověřovat lépe,“ řekl Kelly. „Možná budeme chtít přístup na jejich sociální média, včetně hesel.“

Koho by se tato povinnost týkala?

Ministr John Kelly toto opatření zmínil v souvislosti se sedmi zeměmi, kterých se týká Trumpův dočasně pozastavený zákaz, tedy Íránem, Irákem, Libyí, Somálskem, Súdánem, Sýrií a Jemenem. „Je velmi těžké prověřit lidi v těchto sedmi zemích. Ale když sem přijedou, chceme říci: na které stránky chodíte a dejte nám svá hesla. Tak uvidíme, co dělají na internetu,“ vysvětlil Kelly. „Pokud nechtějí spolupracovat, tak do USA nevstoupí,“ dodal s tím, že jde zatím pouze o úvahy.

Napodobit či podvrhnout facebookovou aktivitu není složité. Ale USA mohou teoreticky využít i informace z jiných zdrojů.

Z Kellyho vysvětlení není zcela jasné, jak by měli lidé ambasádě říci, na které stránky chodí. V úvahu by připadal například výpis z historie navštívených stránek, nicméně není nijak obtížné z takového seznamu odstranit jakékoli položky ještě před jejich odevzdáním. Stejně tak není pro případného padoucha problém smazat ze svého facebookového účtu kompromitující stopy a fotky, případně používat dva facebookové účty či zcela jiné komunikační platformy. Nicméně podle dokumentů, které vynesl Edward Snowden, tajné služby mají přístup k řadě dat o on-line identitě lidí v cizích zemích (více zde).

Kromě kontroly sociálních sítí zmínil Kelly i kontrolu spolehlivějšího charakteru: „Můžeme sledovat peníze. Jak žijete, kdo vám posílá peníze?“ upřesnil novinářům. „To jen v některých případech, u jedinců, kde máme podezření, že je mohou platit teroristické organizace.“

O získávání hesel k on-line službám od uchazečů o víza uvažovala v minulosti i Obamova administrativa. V roce 2011 vznikl návrh, který ministerstvo asi rok zvažovalo, ale poté jej zamítlo. Od prosince 2016 ovšem mohou uchazeči poskytnout informace o svých sociálních sítích a dalších on-line aktivitách volitelně a dobrovolně. Právníci i takto dobrovolnou možnost kritizovali jako nepromyšlenou: „Je zde velmi málo pravidel ohledně toho, kdo by měl k takovým informacím přístup nebo jak dlouho,“ uvedl tehdy právník ACLU (Americký svaz občanských svobod) Michael Macleod-Ball. „Vláda má rozhodně právo na sběr nějakých informací, ale bylo by dobré, kdyby při tom vzali v potaz obavy skupin zabývajících se ochranou soukromí.“

Úředníci budou rozhodovat o tom, jestli jsou vaše vtipy na sociálních sítích skutečně vtipné, nebo z vás dělají bezpečnostní hrozbu...

Přestože jde zatím o zcela dobrovolné kolonky, lze předpokládat, že je řada lidí nenechá prázdné: „Teoreticky je to na tom uchazeči, zda informace vyplní, či ne,“ říká Nathan White, poradce hnutí Access Now, které se specializuje na digitální právo. „Ale proces žádání o vízum do USA je matoucí a je pravděpodobné, že řada návštěvníků raději vyplní všechno, než aby riskovali další otázky od uniformovaných úředníků. A tito úředníci budou rozhodovat o tom, jestli jsou vaše vtipy (na sociálních sítích, pozn. red.) skutečně vtipné, nebo jsou to vtipy, které z vás dělají bezpečnostní hrozbu.“