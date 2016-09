Software zdarma: Průzkumník jako prohlížeč či továrna na multimédia

Internetové prohlížeče již léta umožňují používat karty. Snadno si tak další odkaz otevřete na jiné kartě. Průzkumník Windows to díky této aplikaci umí už také. Následně je možné pracovat s více kartami a v nich mít otevřené složky a soubory. Snadno získáte možnost s nimi manipulovat a používat klávesové zkratky. Aplikace je postavena na jádře Chromium (vyvíjena Googlem pro Chrome), a tudíž v Průzkumníku vypadá stejně jako prohlížeč. Novou kartu lze otevřít klávesovou zkratkou Ctrl + T a zavřít Ctrl + W. Přepíná se přes Ctrl + Tab. Složky lze ukládat mezi oblíbené. Navíc do okna Průzkumníka přidá lištu záložek, kterou můžete použít k rychlému otevření často používaných složek nebo webových stránek klepnutím na tlačítko.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost pracovat s více složkami a položkami

+ snadná manipulace s daty

- uvítali bychom možnost poskládat panely vedle sebe s náhledy

80 %

Když potřebujete převést určitý multimediální soubor do jiného, bude se vám hodit tento všeuměl. Ten totiž z jednoho formátu do druhého převede nejen audio a videosoubory, ale i obrázky. Jako vstupní soubor lze použít celou řadu formátů a kontejnerů, u videa např. MP4, 3GP, MPG, AVI, WMV, FLV, SWF, VOB, MKV, ASF atd., u audia např. AAC, MP3, WMA, OGG a u obrázků JPG, PNG, GIF, BMP atd. Pro převod je nutné nejprve vybrat, co chcete do čeho převádět. Následně zvolíte kvalitu pomocí šablony či nastavíte vlastní parametry (datový tok, poměr stran, FPS, audio atd.). Využít lze dávkové zpracování. Následně zahájíte převod a o nic jiného se nestaráte. Mezi dalšími funkcemi je převod filmů na DVD-Video do souboru, možnost nagrabovat Audio CD, DVD/CD převést do ISO/CSO a ISO do CSO a zpět.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ intuitivní rozhraní

+ kompatibilní s většinou přenosných zařízení

+ konvertování obrázků

- nabízí k instalaci toolbar Ask

80 %

Low Level formátování neboli nízkoúrovňové formátování pevného disku znamená proces, při kterém se disku znovu určuje pozice sektorů a zaměření hlavy. Tímto způsobem lze vyřešit některé jeho vady. Máte-li například disk, který obsahuje vadné sektory, pak je tímto způsobem lze označit a již nebudou používány. Aplikace tak představuje přehledný a snadno ovladatelný nástroj pro nízkoúrovňové formátování pevných disků s rozhraním SATA, IDE, SCSI a SSD. Lze s ním formátovat i externí disky připojené přes Firewire a USB. V neposlední řadě je možné takto formátovat i flash paměti. Rychlost formátování je u zdarma dostupné verze omezena na 180 GB za hodinu, tj. 50 MB/s.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost formátovat z Windows

+ čte S.M.A.R.T. data

- nezjištěno

85 %

Aplikací pro zachytávání dění na obrazovce, tedy tvorbu screenshotů, existuje velké množství. Ostatně jedna taková je přítomna už i ve Windows (Výstřižky). Snipaste se však od těch ostatních liší. Umožňuje zachytit nejen pracovní plochu, informace v okně a uložit je do souboru, zkopírovat do schrány Windows, ale také detekovat aktivní okna, jednotlivé komponenty (lišty, ikony apod.) zobrazených oken a z nich vytáhnout jen potřebné informace. Snímky následně umožňuje upravovat (zvýraznit vybrané části, přidat texty, otáčet, zvětšovat, ořezávat, přidávat šipky, zobrazovat v mozaice, kreslit tužkou, vytvářet tvary atd.). Tyto nástroje slouží k anotaci před uložením do souboru. Mezi další funkce patří automatické detekce prvků uživatelského rozhraní a oken, zvětšování obrazu, capture skupiny či vestavěný výběr barvy. A kromě toho podporuje více monitorů.

Informace o programu Operační systém: Linux, Mac Os X, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ pořizuje i záznamy z komponent

+ editační možnosti

- nezjištěno

85 %