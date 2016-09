Software zdarma: jak zkopírovat text, třeba i z obrázku

Klávesová zkratka Ctrl + C slouží pro zkopírování vybraného obsahu. Řada uživatelů by si bez ní práci již nedokázala představit. A právě možnost kopírovat v PC zobrazený text a dále s ním pracovat nám usnadňuje práci. Ale co dělat, pokud to nelze? Povolejte do práce Capture2Text.

Tato aplikace pomáhá zkopírovat jakoukoliv textovou informaci do schránky Windows. A to včetně třeba chybových hlášek, popisek programů a dialogových oken, a dokonce i z obrázků či webových stránek. Používá totiž praktiky OCR (rozpoznává text na obrázcích), a tak pro něj není problém vykopírovat jakýkoliv text, na který ukážete. Po spuštění Capture2Text ve Windows je připraven vedle hodin. Spouští se klávesovou zkratkou Windows + Q (lze změnit). Objeví se okno a pomocí myši určíte oblast, kterou chcete převést. Text se objevuje v okně a automaticky ukládá do schránky Windows pro další použití. Pro správné převedení českých znaků je zapotřebí doinstalovat naši jazykovou sadu, jinak se místo diakritiky budou objevovat nesmyslné znaky. Jako nadstandardní funkci lze využít převod do mluvené řeči.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

+ převod textu na řeč

+ snadné ovládání klávesovými zkratkami

- ve výchozím nastavení chybí podpora českých znaků

- ovládání by mohlo být uživatelsky přívětivější

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (56 MB).

Pomůcka, která dovolí nastavit hlasitost reproduktorů nebo sluchátek pomocí kolečka myši. Nemáte-li tedy multimediální klávesnici s ovládáním hlasitosti zvuku z vaší zvukové karty, pak ji může zastoupit právě myš – prostřednictvím kolečka.

Pro aktivaci je nutné použít zkratku. Aby program náhodou nepoužil některou vámi již nastavenou kombinaci (klik + kolečko dolů, Alt + kolečko dolů apod.), je možné přímo ve Volumouse vybírat z několika různých kombinací. Ovládat přitom nemusíte pouze zvukový výstup karty, ale také každý zvukový kanál zvlášť či zařízení WAVe, zvukový vstup, přehrávač CD, váš oblíbený multimediální přehrávač apod.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE (lze doinstalovat)

Vyžaduje instalaci: NE

+ vlastní definice zkratek pro aktivaci

+ lze startovat s Windows

- nastavení zkratek by mohlo být snadnější

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (60 KB).

Slouží k automatickému vyplnění přihlašovacích údajů nejen na webové stránky a do služeb. Jde o konkurenci podobného programu s názvem LastPass.

Po instalaci programu při vyplňování formuláře v internetovém prohlížeči (podporované jsou IE, Firefox, Opera, Chrome a Safari) stačí kliknout, že chcete informace uložit a při další návštěvě této stránky se automaticky postará o zadání. Takto se lze přihlašovat také k programům přítomným v systému. Používat je možné více identit, nebo definovat několik uživatelů (každý člen rodiny tak může mít přístup k jiným heslům). Data se ukládají v šifrované podobě (lze zvolit, zda lokálně, anebo na server služby) a lze k nim díky synchronizaci a mobilním aplikacím přistupovat i ze smartphonů. Demoverze je omezena na uložení maximálně deseti záznamů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Android, iOS, Windows XP a novější

Vyžaduje instalaci: NE

Čeština: ANO

+ ukládá i přístupové údaje u klasických aplikací

+ hesla pohromadě

+ lze si vybrat, zda mají být hesla uložena místně či na serveru

- nedokonalá a neúplná lokalizace

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (18,5 MB).

A závěrem ještě jeden program sloužící zapomnětlivcům. Password Safe je správcem hesel nejen pro Windows. Program poskytuje bezpečné, centrální úložiště pro hesla, telefonní čísla a další soukromé údaje.

Stal se nejlepší volbou celé řady uživatelů, o čemž svědčí i jeden a půl milionů stažení. Uložit si do něj tak lze seznam přihlašovacích jmen, hesel, PIN kódy atd., a to buď do jedné databáze, anebo do několika. Pro šifrování používá algoritmus Twofish anebo DES. Užitečný je i generátor hesel. K otevření této „truhly“ stačí pouze jedno heslo.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ řazení informací

+ lze ukládat do více databází

- méně přehledné uživatelské prostředí

80 %