Software zdarma: Krasohled z vlastních fotografií i kontrola doplňků

Kaleidoskop, česky krasohled, je věc, která bavila nejen dříve narozené, ale baví i dnes. A nejen děti. Prostřednictvím soustavy zrcadel a barevných tělísek vytváří neopakovatelné řetězce. Novinkou je nyní možnost nastěhovat si ho do PC a generovat jej například ze svých fotografií.

Program PhotoEchoes dokáže vytvořit unikátní obrazce založené na náhodném výběru fotografií uložených v počítači. Může pracovat jako samostatný program nebo spořič obrazovky. Podporuje ukládání vygenerovaných snímků do souboru nebo jejich použití na pozadí pracovní plochy počítače. Při prvním spuštění projde složku Obrázky a díla začne vytvářet. Pro zdroj si lze zvolit jakoukoliv jinou složku. Použít lze však nejen obrázky, ale také videa a tím digitální kaleidoskop posunout na další level. V nastavení lze měnit saturaci, otočení, ale i dobu zobrazení obrázků. Nechybí přiblížení, náhodné pořadí obrázků atd. Vítaná je i možnost přiřadit složku s hudbou a tak na pozadí přehrávat oblíbené tóny a třeba při pohledu na řetězce relaxovat. Pokud jen chcete vytvářet a ukládat, potom máte možnost v plném rozlišení a jediným omezením zdarma dostupné verze je vodotisk v obrázcích.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost použít obrázek i video

+ lze přidat zvuk

+ možnosti nastavení

- uživatelské rozhraní

- vodotisk ve zdarma dostupné verzi

75 %

Software je dnes v celé řadě případů distribuován tzv. zdarma. Vše však něco stojí a tak není divu, že v řadě případů může obsahovat nevyžádané součásti. Co s nimi?

Nainstalujete si aplikaci a omylem odkliknete i instalaci nástrojové lišty, toolbaru, doplňku či jiného adware do internetového prohlížeče. Tímto způsobem jsou vybrané aplikace dotovány a majitel tak získává příjmy. Jestliže jste si některé nevyžádané součásti nainstalovali do Windows a máte problém je odstranit, potom může pomoci tento nástroj. Jde o jakéhosi správce nainstalovaných doplňků internetových prohlížečů, umožňuje zobrazit používaná rozšíření společně pro všechny webové prohlížeče a to v jednom okně – mezi nimi se následně snadno přepínáte. U doplňků zobrazuje jeho hodnocení komunitou a jedním tlačítkem je lze odinstalovat nebo deaktivovat. Slouží také k nastavení výchozího prohlížeče.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehled všech plug-inů

+ odinstalace či deaktivace

- nezjištěno

85 %

Tato malá aplikace běží na pozadí systému a poskytuje rychlý přístup k několika volbám spořiče obrazovky.

Z jednoho místa dokáže spořič ihned spustit, vypnout monitor, nastavit a vybrat třeba jiný spořič či změnit dobu, po jejímž uplynutí se má spořič automaticky aktivovat. Pomůže i nastavit klávesové zkratky. Aplikace se nemusí instalovat a po spuštění se usídlí v informační části hlavního panelu vedle hodin. Všechny volby jsou na dosah ruky a doslova na jeden dva kliky myší.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ nastavení spořič stále po ruce

+ možnost vypnout monitor

- nezjištěno

85 %

Uzamknout počítač a přitom rovnou vypnout displej? Že by se vám tato automatická metoda šetření energie bez nutnosti používat tlačítko na monitoru líbila?

MpowerSaver je malý, ale jednoduchý nástroj, který umí nejen to. Displej vypne, kdykoliv dojde k uzamčení počítače, ale také v případě, že se aktivuje jeho spořič, nebo po nastavené době nečinnosti. Lze ho tak použít i jako plánovač, který může vypnout, restartovat nebo hibernovat počítač v určitou dobu ve vybraných dnech. Jeho nastavení se provádí ve třech záložkách.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ vypne monitor

+ jako spouštěč lze použít nastavenou dobu nečinnosti

- nezjištěno

85 %