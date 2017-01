Software zdarma: Takto snadno matematické rovnice spočítají jen programy

RedCrab je pokročilá vědecká kalkulačka. Obsahuje výpočetní algoritmy a obrovské množství vzorců. Na tom by nebylo nic zajímavého, ale tento program jde mnohem dále. Rovnice a početní úkoly do ní lze zadávat podobně, jako kdybyste je počítali na papíře. Představte si tak textový editor, do kterého napíšete rovnici. Nepoužíváte žádné logické postupy, speciální funkce apod. Jen zadáte úlohu a ta se vypočte. Editor tak umožňuje volné umístění algebraických vzorců na listu v matematickém zápisu. Výsledky mohou být zobrazeny v různých číselných formátech nebo v diagramech. Vkládat lze i obrázky, složité výpočty popsat textem a vše vyexportovat. Podporovány jsou vstupy složitých algebraických rovnic, jako jsou zlomky, odmocniny, exponenty, trigonometrie, logaritmy, exponence, kvadratické rovnice a proměnné pro technické a vědecké aplikace.



Jestliže vám předchozí program pro snadný výpočet matematických úkolů nevyhovuje, zkuste tento. Dokáže vám, že i on má co nabídnout a pomůže vyřešit matematické operace, se kterými si nevíte rady.



SMath Studio řeší různá matematická zadání. Tak s ním je možné je zadávat ručně jako do textového editoru, bez nutnosti klikat na speciální funkce – rozpozná funkce a znamínka a provede jejich výpočet. Jde s ním počítat logaritmy, trigonometrie, derivace, integrály, transformace, výpočty důkazu, matrice, vektory, komplexní čísla či vytvářet grafy a umí toho ještě více. Grafy mohou být dvourozměrné i trojrozměrné a lze je různě natáčet. Úlohu je možné uložit do XML nebo SM souboru. Nechybí ani nápověda, která poradí, jak správně úlohy zadávat.

I na vaší pracovní ploše může každý den svítit jeden z 350 000 obrázků z 50 různých kategorií.



Tapety si lze nechat měnit denně po každém restartu PC, anebo v předem nastaveném hodinové intervalu. Stahuje je přitom z různých stránek specializujících se na poskytování wallpaperů. Na vás je potom definovat, ze kterých kategorií se mají obrázky brát, takže pokud má někdo rád přírodu, nastaví si právě tuto, jiný zase třeba automobily – je z čeho vybírat. Mezi další funkce patří náhled až čtyř náhodných tapet a možnost uložit je na disk.

Jeden mezi IT odborníka z nejpoužívanějších a zároveň open sourcových programů pro správu FTP účtů. Obsahuje správce míst v síti, zaznamenává zprávy, zobrazuje soubory a frontu přenosů.

Z protokolů podporuje FTP, FTPS a SFTP. Problémy mu nečiní pracovat s proxy serverem, SSL šifrováním a Kerberos GSS. Dokáže hlídat, udržovat, obnovovat připojení k FTP serverům a má i uživatelsky příjemnou podporu „uchop a pusť“. Po přihlášení umožňuje uložit údaje včetně hesla. Zajímavá je jistě funkce Ukázat editované soubory – máme přehled, na kterých souborech právě pracujeme. Nejeden z uživatelů jistě ocení i Speed limit pro nastavení maximální rychlosti stahování dat.

