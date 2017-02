Nejpopulárnější aplikace pro komunikaci zdarma a práce s úložišti

Tento multiplatformní messenger vznikl v roce 2009 původně pro mobilní platformy, ale dnes ho najdeme i na počítačích. V roce 2014 ho koupil Facebook. Umožňuje v reálném čase rychlou výměnu zpráv, multimediálních souborů a dalšího obsahu mezi uživateli přes internet. Je zdarma a navíc ani nezobrazuje žádnou reklamu. Aplikace se synchronizuje s čísly z telefonního seznamu ve smartphonu uživatele a zjistí, která čísla jsou již registrovaná WhatsApp Messengerem. Tak se automaticky vygeneruje vlastní seznam lidí, kteří ji také používají. Výhodou služby je, že uživatel obdrží zprávy, i když aplikaci nepoužívá. Jen je třeba povolit push-notifikace, tedy oznámení SMS či MMS. Zprovoznění na PC nelze bez aktivace a aktivního používání aplikace ve smartphonu. Jde tedy spíše o jakési rozhraní než plnohodnotnou aplikaci.

Informace o programu Operační systém: smartphony, Mac OS X, Windows XP a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ unikátní uživatel na základě tel. čísla

+ zprávy jsou doručovány i bez aplikace

+ bez reklam

- smartphone musí mít neustále navázané připojení

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (97 MB).

Využíváte-li internetová úložiště, ale vadí vám, že některá z nich nelze připojit jako další jednotku ve Windows, může vám pomoci tento malý trik.

Visual Subst totiž vybrané služby jako například Google Drive, Microsoft OneDrive, DropBox atd. dokáže virtuálně připojit. To znamená, že jejich složky, kam se data ukládají k synchronizaci, namapuje jako další v PC připojenou jednotku. Tak lze data snadno kopírovat pomocí Průzkumníka Windows či správců souborů. Po spuštění aplikace vyberte z otevíracího menu jméno jednotky např. O, vpravo klikněte na lupu a vyberte složku, ze které se data do úložiště synchronizují např. v případě Google Drive to je C:\Users\Jmeno a Pijmeni\Disk Google. Posledním krokem je kliknutí na zelené tlačítko +. Aby se jednotky startovaly společně s Windows pokaždé, ještě dole zatrhněte volbu Apply virtual drives on Windows startup. A samozřejmě si takto můžete namapovat jakoukoliv složku v PC či na síti.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ jednoduché na použití

+ možnost vybrat si písmeno jednotky

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (90 KB).

Tento program oceníte zejména v situacích, kdy budete chtít detekovat, co vám na datovém úložišti zabírá nejvíce místa a zda nějaká data na něm nemáte zbytečně vícekrát.

Pro jejich nalezení slouží takzvané detektory duplicit. Nejenže je najdou, ale také pomohou odstranit a získat tak volný prostor pro další data. CloneSpy je jeden z nejstarších programů ve své kategorii, na kterém se stále usilovně pracuje. Není nejrychlejší, ale je nejchytřejší. Vybrat lze oblasti ke skenování, kde má prověřit výskyt dat včetně vícenásobného počtu jednotek, různých složek a souborů. Detekuje duplikáty na základě CRC součtu, podle názvu souboru či kombinace obou. Poradí si i s vyhledáním souborů s nulovou velikostí a navrhne, co doporučuje odstranit.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ přesnost

+ několik metod porovnání

+ práce s nulovými soubory

- pomalost

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,4 MB).

Ztráta dat znamená nepříjemnou situaci. Proto by každý z nás měl zálohovat a s diskovým úložištěm nakládat co nejlépe a čas od času ho nechat prověřit speciálními nástroji.

Takovým je i HD Tune od EFD Software, který dokáže nejen otestovat diskové úložiště na přenosové rychlosti, přístupové doby a vytížení CPU, ale zobrazí výsledky do přehledných grafů. S daty můžete pracovat i ve schránce Windows. Navíc poskytuje i informace o zdravotním stavu disku a celou řadu dat ze S.M.A.R.T. Mezi další pokročilé funkce patří možnost analyzovat zaplnění složek, bezpečné smazání dat, test souborů, extra testy, test vyrovnávací paměti, změna AAM, statistika teploty a ještě více. Neocenitelným pomocníkem je i v případě, že chcete zjistit, které sektory jsou na disku vadné a třeba jejich využití následně zakázat.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada testů

+ pokročilé funkce jako mazání

- nezjištěno

85 %