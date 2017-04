Software zdarma: Špička pro zálohování dat nebo virtuální počítač

Nástrojů pro zálohování dat existuje celá řada. Nabízejí podobné funkce, jsou přívětivé, ale najdou se mezi nimi i takové, které nabízejí více. To je i případ dnes představovaného programu Duplicati.

Z názvu by se mohl zdát, že slouží primárně k vyhledávání duplicitních souborů. Umí však nejen toto. Jeho hlavní náplní je zálohování dat s podporou inkrementálních záloh a možností komprese výsledných záloh. Největší práci však odvede v případě zálohování do cloudového úložiště či na vzdálená úložiště jako jsou servery, NASy atd. Z cloudů jsou podporovány například OneDrive, Google Disk, Dropbox, Amazon atd. – a pro vzdálená úložiště nabízí podporu FTP, WebDAV, SSH atd. Při přenosu dat je samozřejmostí šifrování. Vyniká také v možnostech plánování záloh – jak často se mají dělat ty plné (podle počtu dní či počtu inkrementálních záloh), po jak dlouhé době se mají mazat, jaké soubory ze záloh vypouštět apod. Díky průvodcům se přitom nastavuje poměrně snadno a ovládá se přes webové rozhraní.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ skvělé funkce pro cloudové a vzdálené zálohy

+ deduplikace dat

+ automatické mazání záloh

- chybí širší podpora cloudových úložišť

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (13,8 MB).

Jistě jste se nejednou dostali do situace, kdy jste v nějakém zařízení nemohli přehrát určitý typ videa. Soubor byl ve formátu, které nebylo v zařízení podporováno. Podrobte ho zkoumání tímto nástrojem, který odhalí, v jakém kodeku je soubor komprimovaný, a ukáže i další vlastnosti.

Kromě toho navíc zobrazí informace o délce videa či audia, datovém toku, rozlišení videa, snímkové frekvenci, u hudebních souborů ID3tagy, počet audio kanálů, rozdělení kapitol a ještě mnohem více. Podporuje velkou většinu formátů a souborů – např. MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD-Video, OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF včetně titulků v SRT, SSA, ASS, SAMI atd. Informace zobrazuje v několika režimech – základní, list, výpis stromové struktury apod. – a dokáže je uložit do TXT, CSV nebo HTML souborů.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ integruje se do kontextového menu

+ široká podpora souborů

+ podá detailní informace

- chybí funkce pro porovnání souborů

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,8 MB).

Spustit operační systém přímo v počítači a získat tak virtuální stroj pro testování softwaru, měnit jeho konfiguraci, navštěvovat pochybné webové stránky a dělat další věci. Přitom mít jistotu, že se nic nezaznamená do PC a neohrozí jeho bezpečí.

VMware Workstation Player je řešení, které vám toto splní. Pod aktuálně běžícím operačním systémem vytvoří virtuální počítač, na který můžete nainstalovat druhý či další operační systém. Takže ve Windows či Linuxu můžete mít další Windows či Linux případně jiný systém. Po nainstalování tohoto programu vytvoříte díky průvodci virtuální stroj a na něj potom můžete buď z CD, DVD či USB flash disku nainstalovat systém. Každý stroj přitom může být nakonfigurován s různými virtuálními pevnými disky, síťovými adaptéry, řadiči USB a dalšími funkcemi. Podporuje i možnost sdílet data mezi virtuálním a fyzickým počítačem.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada nastavení virtuálního stroje

+ skvělá podpora hardwaru

+ sdílení souborů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (73,9 MB).

Mějte konečně pod kontrolou vedení domácích financí. Nejste-li spokojeni s on-line službami, excelovskou tabulkou, můžete sáhnout po specializovaném programu.

HomeBank slouží k vedení výdajů a příjmů. Umožňuje spravovat finance, sledovat výdaje a řídit rozpočet. Navzdory jednoduchosti rozhraní program nabízí všechny podstatné funkce. Díky němu lze importovat bankovní výpisy (z OFX, QFX a CSV souborů), upravit výdaje a příjmy, nastavit osobní rozpočtové limity a vytvářet vlastní sestavy (s grafy). Bohužel zprávy nelze tisknout. Mezi další vlastnosti patří transakční upomínky, značkování, přepočet měny, automatické přiřazení transakcí a export do souboru QIF. Nástroj je to dobrý, avšak zapisovat do něj cokoliv co souvisí s příjmy či výdaji již budete muset sami.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ příjmy i výdaje pod kontrolou

+ grafy a statistiky

- neumožňuje tisk

80 %