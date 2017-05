Software zdarma: Předejte zprávu, která se po přečtení smaže

Důvěryhodné informace by se měly probírat pouze osobně. Dnešní rychlá doba tomu však nepomáhá. Není-li tedy čas či možnost zajít na osobní schůzku, a vy jste tak nuceni něco sdělit elektronicky, máme pro vás tipy na jedinečnou aplikaci.

Confide pochází od bývalého šéfa AOL. Ten mimo jiné vedl i stejnojmenného instant messengera. Řešil problém, že potřeboval někomu něco důvěrného sdělit, ale nemohl. Vytvořil tak aplikaci, která neumožňuje uchovávat doručené zprávy – nedochází k jejich archivaci. Pro zabezpečení je použito šifrovaného přenosu a po přečtení zprávy dojde k jejímu zničení. Nejde ji ani vytisknout, udělat screenshot, ani špehovat aplikacemi třetích stran. Samozřejmě vše lze prolomit, a tak pokud použijete třeba fotoaparát či kameru, můžete obsah zaznamenat. S Confide se pracuje podobně jako s messengery. K dispozici je pro PC a přenosná zařízení. Po instalaci a spuštění si vytvoříte uživatelský účet (zadáte několik údajů), na e-mail přijde ověřovací kód, který po potvrzení službu aktivuje. Potom již můžete pozvat známé – zadáte jejich mobilní číslo či e-mailovou adresu. Jakmile i oni projdou procesem aktivace, můžete začít chatovat.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatické zničení zprávy po přečtení

+ ochrana proti screenshotu atd.

+ možnost posílat soubory

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (53 MB).

Jak je výkonný váš notebook či PC, prozradí tento program. Snadno tak zjistíte, kde jsou jeho slabá místa, respektive které komponenty brzdí jeho výkon. Tento program toho však umí mnohem více.

Nejenže otestuje výkon komponent jako procesor, grafická karta či diskové úložiště, navíc vám ukáže, jak jste na tom v porovnání s ostatními uživateli. Po spuštění proběhnou jednotlivé testy a jejich výsledky se následně zobrazí v internetovém prohlížeči. U každé komponenty nechybí popis, jak výkonná je, a také doporučení, co dělat pro zvýšení výkonu, případně co vše na ní půjde spustit. Každá komponenta je následně popsána detailněji a má již zmíněné porovnání s ostatními uživateli. Výsledky si lze uložit i do textového souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ snadné otestování

+ srovnání s ostatními uživateli

- uvítali bychom možnost otestovat více komponent

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,3 MB).

Jste-li zvyklí dostávat informace o vytížení systému a další údaje ze Správce úloh, potom pro vás nebude tento program nijak zvlášť zajímavý. Chcete-li však jiného pomocníka, který vám navíc podá mnohem více údajů, vyzkoušejte DTaskManager.

DTaskManager je zjednodušeně řečeno lepší Správce úloh. Přidává další funkce včetně možnosti ukončit běžící proces, poskytuje údaje, jak je nakládáno s RAM pamětí, stanovuje priority procesů, umí je dočasně pozastavit, monitorovat aktivity portů, skrýt okna a umí toho mnohem více. Uživatelské rozhraní je velmi podobné Správci úloh systému Windows. Pro lepší přehlednost jsou funkce rozděleny do záložek.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nadstandardní informace o procesech

+ možnost procesy ovlivňovat

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (338 KB).

Ještě jeden program pro měření výkonu, tentokrát toho, jak rychle se nastartuje Windows. Nemusíte to dělat stopkami, zkuste použít tohoto pomocníka.

BootRacer se může hodit v situacích, kdy si průběžně měříte, zda Windows postupně neleniví (nebootuje pomaleji), anebo v případech, kdy ho ladíte pro vyšší výkon. Tak snadno zjistíte, kolik času navíc jste získali změnou nastavení. Zobrazí nejen celkový čas startu PC, ale také čas potřebný k zalogování, který je v praxi hodně ovlivněn nastavením uživatelského profilu – stačí nainstalovat několik programů, které se automaticky spouštějí s Windows, a doba se značně protáhne. Program vede historii měření, a tak není nutné si dosažené časy nikam zapisovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ přehlednost

+ historie měření

- nezobrazuje, kolik času přesně trval jaký úkon

80 %