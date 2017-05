Software zdarma: Aktivujte si efektní lock screen tapety

Nejzákladnější funkcí na PC s Windows je schopnost měnit tapety. Možnost odlišit se od ostatních je doménou všech věkových kategorií. My vám ukážeme způsob, kterým bude docházet k efektní změně tapet na zamykací obrazovce Windows.

Windows 10 sice nabízí poměrně dost možností, jak si přizpůsobit zamykací obrazovku. Díky této aplikaci k tomu bude docházet ještě lépe, automaticky a používat se mohou dechberoucí tapety z Bingu či Spotlightu. Po spuštění aplikace máte možnost vybrat, z jakého zdroje se tapety budou nastavovat. Tlačítkem Preview of the daily image potom zkontrolovat aktuální obrázek. Pod dalšími záložkami jsou k dispozici další možnost nastavení - notifikace, živé dlaždice a automatické uložení. Zejména možnost automatického ukládání se hodí pro uchování obrázků ve speciální složce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatické aktivace Bing a Spotlight obrázků

+ ukládání tapet do složky

- mohla by být více přehledná

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1 MB).

Recall je nástroj, který vám může pomoci v případech, že ztratíte heslo či licenční klíč a tyto informace jsou uloženy v aplikaci, kterou používáte, ale nejdou zobrazit. Tento údaj totiž dokáže vydolovat až ze 270 programů (webových prohlížečů, e-mailových klientů, instant messengerů, FTP klientů atd.) a k tomu z dalších 2 800 druhů aplikací uložená přístupová hesla.

Program může provádět automatické skenování, které rychle shromáždí údaje z vybraných programů, nebo může obnovit hesla přímo z několika specifických formátů souborů. Získaný seznam je možné exportovat do CSV, TXT, HTML nebo ZIP archivu. Vzhledem k tomu, že používá různé prověřovací algoritmy, mohou ho některé antiviry detekovat jako škodlivý software.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podpora 270 programů

+ automatické vyhledávání

- některé antiviry ho mohou chybně detekovat jako hrozbu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,2 MB).

Vidíte barvu, která se vám líbí, ale neznáte její barevný kód. Pokud ji dokážete dostat do počítače, třeba naskenovat, nebo je už v něm zobrazena, třeba na fotografii, webové stránce, v dokumentu apod., máte vyhráno. Stačí vám totiž už pouze tento program.

ColorMania totiž dokáže z obrazovky počítače vytáhnout barevný kód (uchopte v programu kapátko a přesuňte na barvu, kterou chcete detekovat). Ten se potom může hodit nejen uživatelům pracujícím s grafikou, ale také programátorům či umělcům. Kód, neboli HEX či RGB barevnost, je potom možné zadat do grafických programů a barvu tak replikovat. V programu je k dispozici také malé náhledové okno. To vám dovolí vyzkoušet si, jak budou na vaší barvě vypadat různě barevné texty a upravit si vybranou barvu tak, aby vám vyhovovala. Chválíme možnost uložit si vlastní barvy jako oblíbené, což se může hodit pro pozdější využití.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadná detekce barevnosti

+ náhledové okno

+ možnost uložit do oblíbených

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Jeden z nejlepších videostřihových programů, které jsou dostupné zdarma. Slouží k úpravě, střihu, ozvučení a konverzi videa a má i řadu užitečných funkcí a nástrojů.

Vedle uživatelsky plně nastavitelných nástrojů na úpravy a konverzi videa v něm najdete rovněž i předvolby pro automatický převod videa do formátu filmového DVD nebo přenosných zařízení. Výsledky lze exportovat na populární videoservery jako YouTube. U editace lze využívat časovou osu, video spojovat (více souborů do jednoho), filtrováno, překódováno (také bez rekomprese), a to včetně toho pořízeného ve vysokém rozlišení (lehce lze odstranit reklamy z nahraných TV pořadů). Nechybí funkce pro úpravu zvukové stopy videa, použít lze různé filtry a efekty na vylepšení a úpravy videa (barvy, šum, ořezávání, otáčení atd.) nebo vkládat titulky. U exportu je možné volit režim kódování, datový tok (obrazu i zvuku), poměr stran a další detaily. Pro výpočet datového toku pro zadanou velikost je k dispozici i kalkulačka.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, FreeBSD, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada možností při zpracování videa

+ export videa na videoservery

- nezjištěno

85 %