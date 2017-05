Software zdarma: Zjistěte na jeden klik, kdo vás špehuje

Koncem loňského roku nástroj AdwCleaner změnil majitele. Pod křídla si ho vzala společnost Malwarebytes, která má zvučné jméno ve světě boje s malwarem .

AdwCleaner slouží k odstranění adware, různých lišt v internetových prohlížečích a dalšího nežádoucího softwaru. Po spuštění proběhne počáteční skenování právě na přítomnost škodlivých programů. Postupně projde několik složek, položek v registru a dalších součástí systému, kde se adware a malware po infikování systému nejvíce schovává. Následně předloží výsledek v seznamu, kde máte možnost si vše prohlédnout. Prostřednictvím tlačítka Delete tyto problémy potom hromadně vyřeší. Ještě před tím však upozorní na to, že ukončí veškeré programy, aby čištění proběhlo v pořádku. Po skončení čištění se zobrazí několik doporučení, jak si dávat pozor a příště se nenakazit. Po restartování počítače se automaticky otevře okno s výsledky.

+ důkladné prohledání

+ nejprve prohledání a potom oprava

- nelze vybrat jen některé prvky k opravě

Přemýšlíte-li, jak se přihlašovat do PC jinak než heslem, máme pro vás tip. Začněte používat USB flash disk pro odemčení a zamčení počítače.

Po instalaci programu dojde k nastavení USB flash disku. Jakmile bude odpojen, dojde k automatickému zamčení a v případě vložení do portu k odemčení. USB Raptor funguje tak, že zapíše speciální soubor pro odemykání a ten zašifruje. Procesy zamykání a odemykání jsou automatizované, což znamená, že nemusíte dělat nic, kromě toho, že připojíte či odpojíte USB disk. Rozhraní programu umožňuje jednoduchou konfiguraci. Před tvorbou takového média je zapotřebí zadat heslo (to slouží pro případy, kdy nemáte USB flash disk a potřebujete PC odemknout) a heslem lze zabezpečit i spuštění programu. Nastavit si lze i třeba to, že po nějaké době nečinnosti se sám PC uzamkne.

+ snadné nastavení

+ disk lze použít i nadále pro ukládání dat

- nezjištěno

Víte, k čemu v počítači s instalovaným balíkem kancelářských aplikací MS Office slouží soubor NK2? Pokud ne, pak vězte, že k automatickému doplňování adres v poli Komu při tvorbě e-mailu v Outlooku.

Pokud tak začnete psát e-mailovou adresu, na kterou jste již jednou e-mail poslali, objeví se a vy ji můžete zvolit, aniž byste ji napsali celou. Tento program slouží k editaci tohoto souboru, což se může hodit v případě, že jsou nějaké údaje chybné či vybrané chcete zcela odstranit. S ním lze seznam nejen prohlížet, třídit, ale také exportovat do HTML, textového souboru, nebo XML formátu.

+ pohodlná editace NK2 souboru

+ možnost záznamy exportovat

+ vytváří zálohy souboru

- nezjištěno

Nákupní galerie Amazonu má v ČR zatím své sklady, ale možná zde brzy otevře své brány. Mezitím však lze využít služeb jiných poboček, anebo si vyzkoušet třeba jejich cloudové úložiště, které úspěšně konkuruje OneDrive, Dropboxu, Google Drive a dalším.

Amazon Cloud Drive nabízí zdarma diskový prostor o velikosti 5 GB pro Windows i Mac OS X. Do tohoto „skladiště“ můžete ukládat data jako fotografie, videa, prezentace, dokumenty atd. Jediné, co potřebujete, je webový prohlížeč, skrze který do úložiště můžete přistoupit kdykoliv. Existuje i klient, kterým můžete ručně data synchronizovat. Služba je po instalaci klienta stále k dispozici v PC a kdykoliv do ní lze uložit či z ní stáhnout uložená data. Odesílání probíhá umístěním souboru do okna aplikace.

+ 5GB úložiště pro cokoliv

+ integrace do kontextového menu

- nelze připojit jako další jednotku

- nesynchronizuje s ostatními PC

