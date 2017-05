Software zdarma: Nechte si zkontrolovat anglické texty nebo vyčistit PC

Psaní anglických textů může být nyní ještě jednoduší a pomůže vám s tím Ginger. Tento snadno obslužný program aktivuje v počítači kontrolu gramatiky a pravopisu.

Předně musíme zmínit jeho hlavní nevýhodu a to, že funguje pouze v programech z kancelářského balíku MS Office a prohlížeči Internet Explorer. Pokud to nevadí, směle může konkurovat standardně přítomnému anglickému slovníku. Po instalaci zobrazí tlačítko G v záhlaví okna (např. Wordu). Po stisknutí dojde k postupnému proskenování textu a najde-li chybu, zobrazí variantu, o které si myslí, že je správná a my ji můžeme nechat aplikovat. Kromě této funkce umí v okně aplikace také slova překládat či převádět do mluvené podoby, hledat synonyma apod. Některé funkce jsou však k dispozici za poplatek.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ upozorní na řadu chyb

+ překladač, převod textu na mluvené slovo

- jen pro MS Office a Edge

- nutné se registrovat

80 %

Stahujte na této adrese (875 KB).

Jestliže si odteď omylem smažete nějaký soubor z pevného disku a budete mít nainstalovaný tento program, pak budete mít velkou šanci, že data bez problému obnovíte.

Tento čínský počin obnovuje smazané soubory i v případě, že jste vysypali Koš ve Windows, přišli o ně po zformátování HDD nebo smazáním či poškozením partition. Přitom vám k tomu bude stačit pouze třikrát kliknout. Právě díky integrovanému průvodci je obnovení dat otázkou okamžiku. Vyberete, co budete obnovovat, jaké typy souborů a z jakého disku. Potom označíte ty k obnovení a následně se program postará o jejich „znovuzjevení“. U obrazových a textových souborů je možnost si je prohlédnout, čímž snadněji zjistíte, zda jde opravdu o ty, které chcete obnovit. Data navrací z disků formátovaných jako FAT, NTFS, ale i Ext (takže linuxových), a to včetně těch externích a paměťových karet. Zdarma dostupná verze obnoví pouze 2 GB dat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ vydoluje data v různých situacích

+ podpora linuxových partition

+ průvodce

- zdarma dostupná verze obnoví pouze 2 GB dat

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (16 MB).

Nelze spustit, vykazuje chyby, nelze ani odinstalovat. Řeč je o programech, které v systému Windows nepracují, jak mají, a přitom standardním rozhraním je nelze odebrat. Pusťte na něBCUninstaller (Bulk Crap Uninstaller). Navíc k němu získáte i další funkce.

Při spuštění projde systém a zobrazí seznam všech nainstalovaných programů. Vy pomocí zaškrtávacích tlačítek máte možnost je hromadně odebrat ze systému. Program následně zahájí jednotlivé odinstalační procesy v bezobslužném provozu (není nutné potvrzovat okna). Jde o takzvanou tichou odinstalaci. Mezi další funkce patří možnost zobrazit chráněné položky a systémové komponenty (pouze pro pokročilé uživatele), zakázat možnost programy odinstalovat či odstranit záznamy v registru atd. Má i svého start-up manažera pro prohlížení toho, co se startuje s Windows a informace lze ukládat do logů. Při instalaci je možné si zvolit také instalaci přenosné verze (vhodné pro USB flash disk).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ barevné upozornění

+ dávkové odinstalace

+ nadstandardní funkce

- při spuštění vždy zdlouhavé skenování

80 %

Stahujte na této adrese (2,5 MB).

S tímto programem se ocitnete bez internetového připojení. Pracuje tak, že zakáže aktuální síťový adaptér, který zprostředkovává komunikaci mezi PC a síťovým zařízením (např. routerem). Tím se také přeruší komunikace místního síťového připojení, takže pokud je počítač v domácí nebo kancelářské síti, nebude možné komunikovat s žádným zařízením. Zajímavou funkcí je možnost naplánovat dny v týdnu, kdy má být internet automaticky odpojen (vhodné třeba pro využití PC dětmi).

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadné vypnutí připojení

+ plánovač pro automatické vypnutí

- zakáže i komunikaci na lokální síti

80 %