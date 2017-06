Software zdarma: měření síly wi-fi nebo umělecká díla z fotek

Chcete se připojit k wi-fi a zjistíte, že jste mimo signál či v místě slabého pokrytí. Řešením je optimalizace signálu, se kterým pomůže program HeatMapper. Nemusíte však volat technika, který si přinese zařízení pro měření síly signálu, stačí si nakreslit plánek bytu či domu, připravit notebook s wi-fi a mít tento program. Plánek bytu nemusí být nijak zvlášť dobře nakreslený, takže ho lze vytvořit třeba tužkou na papír. Po importu do programu klikněte na místo v plánku, kde se právě nacházíte. Postupně procházejte bytem a opět klikejte na místa. Jakmile takto projdete a označíte celý byt, klikněte do plánku pravým tlačítkem myši, čímž dojde k vykreslení barevné mapy pokrytí signálem. Zelené oblasti znázorňují dostatečné pokrytí signálem, červené značí slabý signál. Nyní můžete přistoupit k optimalizaci wi-fi signálu. Zkuste změnit místo pro wi-fi router a berte v potaz zarušení jinými sítěmi, či to, zda se v místě slabého pokrytí nenachází silná zeď.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ snadné na použití

+ barevná mapa s pokrytím

- chybí nám možnost nakreslit si plánek přímo v programu

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (96 MB).

Nosíte-li si USB flash disk s sebou, potom si na něj kromě dat a programů můžete umístit také startovní menu, na které jste zvyklí. Snadno ho tak můžete používat i na jiných počítačích a mít ho všude a stále po ruce.

Portable Start Menu je program pro vytvoření vlastního start menu a s jeho pomocí lze spouštět programy uložené na USB flash disku. Díky tomu z menu spustíte aplikaci a nemusíte ji hledat na disku či se proklikávat několika úrovněmi složek. Má autorun, takže po vložení do USB portu může provést nastavené funkce (otevřít prohlížeč, spustit textový editor atd.). Automaticky také před odpojením dokáže provést vybrané úkoly jako například odpojení od programu pro šifrování dat atd.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost některé funkce zautomatizovat

+ běží na hostitelském PC a nezanechá po sobě stopu

- uživatelsky méně přívětivé

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,8 MB).

Populární mobilní aplikace Prisma umožňující transformaci obrázků v umělecká díla se stala hitem. Na počítači ji může konkurovat NeuralStyler. Není to pouze software aplikující obyčejné filtry, ale používá „umělou inteligenci“ a díky tomu převádí zdrojová data pomocí stylů umělců jako byli Van Gogh, Wassily Kandinsky a Georges Seurat. Takto lze vylepšovat nejen fotografie, ale také videa. Takže i ze zcela běžných snímků a záběrů můžete vyrobit opravdu netradiční díla. Styl a intenzitu proměny máte ve svých rukou – určujete je pomocí posuvníků. Zpracování snímků ve vysokém rozlišení však potřebuje dostatečný výkon, a tak v závislosti na hardwaru může trvat i déle.

Informace o programu Operační systém: Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ umělecká díla jako od předních malířů

+ také pro videa

+ možnost stáhnout další styly

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (126 MB).

Po spuštění zobrazí nejen název SSD disku, jeho velikost a zaplnění, ale také celkovou pracovní dobu, kolikrát byl disk zapnutý, zda je dostupné trimování, jestli je aktivované či v jaké je disk kondici. Odhaduje také jeho životnost (je počítána v závislosti na množství dat zapsaných na jednotku). Většina dat pochází ze S.M.A.R.T. údajů. Tato bezplatná verze neposkytuje přístup k detailům S.M.A.R.T. a nepodporuje plánované kontroly. Naopak vede statistiky, kolik dat bylo přečteno a zapsáno na disk.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada údajů o SSD disku

+ statistiky zápisu a čtení disku

- ne všechny SSD disky mohou být podporovány

80 %