Software zdarma: Permanentní hlídač aktivit na PC

Hledáte-li spolehlivý nástroj pro detailnější nastavení uživatelských účtů, respektive jejich oprávnění, potom vyzkoušejte tento. Po instalaci je k dispozici několik možností, kterými můžete definovat, co půjde a co nepůjde ve Windows dělat. Definovat lze vlastní seznam klíčových slov, při jejichž výskytu na webu dojde k zastavení jeho načítání, a uživateli se tak nezobrazí. To se může hodit v případě nebezpečných stránek či stránek s obsahem pro dospělé. Kromě toho je možné definovat také celé URL adresy, které budou zakázány. Korigovat lze používání instalovaných aplikací (zcela je zakázat či nastavit, kdy je bude možné používat). U nich je možné od pondělí do neděle nastavit využívání po 30minutových intervalech. U aplikací je možné také zakázat komunikaci s internetem. Statistiky se logují nejen do programu, ale mohou být pravidelně odesílány na zadaný e-mail.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ omezení internetové komunikace

+ detailní nastavení restrikcí uživatelských účtů

+ statistiky

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunenčice.cz na této adrese (16,9 MB).

Používáte-li služby Googlu, potom byste mohli uvítat užitečný doplněk pro Chrome, který vám služby naservíruje na jedno kliknutí z prohlížeče.

Black Menu je jakýsi středobod pro ovládání služeb jako Gmail, Mapy Google, Google+, YouTube, překladač a dalších. Po přidání do internetového prohlížeče Chrome, zpřístupní konfigurovatelné rozbalovací menu, které poskytne nejen přístup jedním kliknutím do služeb, ale dokonce s nimi v menu můžete rovnou pracovat, a tak není nutné chodit na jejich stránky přímo. Snadno tak lze vyvolat mapové podklady, vyhledávat informace, zkontrolovat oznámení na Google+, najít video na YouTube, zobrazit kalendář, vytvořit zkrácenou URL adresu díky Goo.gl a umí toho daleko více. Po začlenění do Chromu jsou služby k dispozici vpravo nahoře pod ikonou.

Informace o programu Internetový prohlížeč: Chrome

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ deset nejpoužívanějších Google služeb po ruce

+ možnost používat je v dialogovém okně

- uvítali bychom možnost přidat i další služby

80 %

Stahujte ze Slunenčice.cz na této adrese (1,3 MB).

Tento virtuální globus vám umožní udělat si představu o Zemi, zvětšovat vybraná místa, posouvat a dívat se až na úroveň ulic. Z mapových podkladů si lze vybrat satelitní, teplotní, NASA, země v noci a další. To je hlavní výhoda oproti konkurenčním řešením. Různá místa lze vyhledávat podle adres, stejně tak jako měřit vzdálenosti, zjistit o místě více informací v článku na Wikipedii či exportovat trasy do formátu KML. Vítanou funkcí je jistě i možnost uložit si místa jako JPG obrázky nebo stáhnout si podklady pro off-line použití.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada mapových podkladů

+ offline použití

+ uložení míst jako JPG

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunenčice.cz na této adrese (30,4 MB).

Služba umožňuje automaticky synchronizovat soubory mezi více počítači, které jsou připojeny přes domácí síť nebo k internetu. To znamená, že využití nalezne zejména tam, kde je zapotřebí mít např. soubory dostupné na více místech (třeba pro práci v týmu), ale lze ji využít i pro normální synchronizaci. Koncept je podobný Dropboxu, ale na rozdíl od většiny těchto služeb data nikam neposílá, ale sdílí je přímo z konkrétních zařízení. V tom případě je zařízení poskytovatelem dat a musí být neustále zapnuté. Synchronizace se děje na základě torrent protokolu. Každou složku lze nasdílet samostatně a tak oddělit data. Do složek lze i posílat či měnit data a vše je šifrováno pomocí 128bitového AES klíče. Synchronizaci zahájíte vybráním složky v programu, čímž získáte odkazy, které sdělíte druhé straně.

Informace o programu Operační systém: Mac OS, X, Linux, ARM, Android, iOS, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ i pro lokální synchronizaci

+ vhodné pro více zařízení

+ lze nainstalovat jako službu

- zařízení musí být neustále spuštěné

80 %