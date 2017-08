Stáhněte si zdarma: Zapněte vyhledávání i v obrázcích

Text na obrázcích uložených v PDF souborech nelze prohledávat. Existují profesionální programy, které si s tím poradí raz dva. Nemusíte však sahat do kapsy a pořizovat si je za peníze. Pokud si postačíte s něčím méně výkonným, zkuste tento program.

Vytvářet PDF dokumenty dnes už umí nativně také Windows, co však dělat, pokud byste z nich chtěli naopak text vytáhnout? Pomoci může schránka Windows, ale jen v těch případech, kdy je text uložen jako text, nikoliv jako obrázek – a tak ho lze označit a zkopírovat. Pro ty ostatní případy tu je tato možnost. Orpalis PDF OCR je OCR skener (nic se fyzicky nemusí skenovat, vše probíhá uvnitř PC), který na vstupu vezme jakýkoliv dokument, takže třeba i JPG a na výstupu je prohledatelné PDF. To znamená, že text v něm lze vyhledávat a dokonce i kopírovat. Zadáte vstupní soubor, vyberete výstupní složku a zvolíte jeho jazyk pro lepší rozpoznání. Zdarma dostupná verze umí převádět do této podoby pouze PDF dokumenty a nemá podporu češtiny – převod však probíhá dobře, jen v kopírování do schránky nepracuje na 100 %, jak bychom potřebovali.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ převod je na dobré úrovni

+ snadná obsluha

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (31 MB).

Legálně a zdarma poslouchat hudbu lze na řadě serverů. Chcete-li si však vybranou písničku stáhnout, potom většinou narazíte. Musíte si tak zvolit předplatné, nebo ji koupit či stáhnout na pochybných serverech plných spyware a dalších škodlivých kódů. Zkuste však řešení v podobě programu Free Music Downloader.

V podstatě jde o jakéhosi klienta, který dokáže dle zadaných klíčových slov na více jak 20 serverech zabývajících se hudbou (jako Last.fm, GrooveShark, YouTube atd.) zobrazit výsledky. Pokud mezi nimi najdete požadovanou hudbu, můžete si ji zdarma stáhnout do formátu MP3. Při vyhledávání lze nastavit prohledávání pouze vámi vybraného serveru, anebo všech. U výsledků se zobrazuje i obal alba, anebo screenshot a i tyto soubory lze stáhnout. Výhodou je i to, že soubory rovnou obsahují ID3 tagy.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ až 24 serverů k prohledávání

+ ID3 tagy

- nemožnost před stažením pustit ukázku

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,4 MB).

Chcete-li opravdu bezpečný a 64bitový internetový prohlížeč, potom zkuste tento. Vychází z Firefoxu, ale oproti němu je zbaven celé řady různých funkcí.

Ve své podstatě jde o takový jiný Firefox – vypadá tak a vychází z něj. Po instalaci z něj navíc přebere všechna uživatelská osobní data, záložky a doplňky (data umí importovat i z dalších browserů). Waterfox disponuje stejnými nebo podobnými funkcemi jako jeho sesterský prohlížeč, včetně různých nastavitelných funkcí a možností. Na druhou stranu byl při vývoji kladen důraz na bezpečnost a omezení sledování uživatelského chování na webu. Takže v něm nenajdete řadu nativních prvků běžně aktivních ve Firefoxu (např. Web Runtime, Encrypted Media Extensions, odesílání statistik apod.), zakázáno je spouštět i nepodepsaná rozšíření, profilování a naopak přibyla možnost vytvořit duplicitní kartu všeobecná nastavení atd.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ browser bez zbytečných prvků

+ nesleduje vás

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (78,2 MB).

Při instalaci nového programového vybavení, které nejčastěji bývá zdarma, můžete odklikáním instalačního procesu nevědomky nainstalovat i další programy třetích stran.

Nejčastěji jde o doplňky pro internetové prohlížeče, především instalaci nástrojových lišt, ale také může dojít ke změně výchozího vyhledávače či domovské stránky. Jak je ze systému odebrat? Zkuste Browser Cleaner. Ten sice také nepatří k nejčistším, již při instalaci se vám snaží vnutit jinou domovskou stránku (potvrzovat ji nemusíte), ale jakmile ho spustíte a provedete prohledání internetových prohlížečů, oceníte ho. Projde totiž jak Internet Explorer, Chrome tak Firefox. Zobrazí všechny instalované doplňky. Následně je na vás, které zvolíte k odinstalaci. To co budete odebírat, však zatrhávejte opatrně, abyste si omylem neodebrali nějaký doplněk, který v browseru používáte. Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že najde i aplikace ve spouštěcím procesu – ty co se startují společně s Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ jednoduchý na použití

+ můžete s ním deaktivovat automaticky se spouštějící programy

- má čistit, ale sám při instalaci nabízí další nepotřebný software

- nabízí změnu výchozí stránku a vyhledávače

75 %