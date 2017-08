Stáhněte si zdarma: Jak si chránit dokumenty před ransomware

Ransomware je strašákem, kterého není radno podceňovat. Podobně jako chyba disku, neuvážené odstranění dat, tak i viry a malware totiž mohou během chvilky nenávratně zklikvidovat vaše data a vy se k nim třeba již nikdy nedostanete. Proto je zapotřebí myslet preventivně.

Antivirové programy pomáhají před ransomware a dalšími nebezpečími chránit, ale nemusí stačit na vše. Proto je dobré myslet na zadní vrátka a data zálohovat. Získáte pomocníka, který se o to bude starat automaticky. 360 Document Protector v reálném čase monitoruje zvolené soubory a automaticky provádí jejich zálohu. Při každé změně, nebo její nové verzi je automaticky nahraje na jiné místo – vytváří tak jejich kopie. Takže i když je PC infikováno ransomwarem, nemusíte za odšifrování nikomu nic platit. Ve výchozím nastavení bude záložní kopie k dispozici po dobu 30 dní, čímž nedochází k vytěžování úložného zařízení. Samozřejmě to lze změnit na trvalou ochranu a přidat další typy souborů – nejen přednastavené typy dokumentů. Program má v sobě navíc další vychytávku. Obsahuje známé šifrovací algoritmy ransomwarů a tak se v případě nakažení může pokusit o jejich dešifrování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ účinná ochrana zálohováním

+ detekce změn v souborech

+ dešifrovací algoritmy

- uvítali bychom možnost nastavovat možnosti každé složky zvlášť

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,7 MB).

Jestliže předchozí program ochraňuje data prevencí, tento dokáže upozornit na to, zda nebyla po nějaké době změněna. Takzvané hashe pomáhají toto snadno zjistit.

Představte si situaci, kdy posíláte data internetem, někdo je odchytí, změní (vloží jiné informace) a pošle dále. Pokud si zjistíte jejich hash unikátní kód, který sdělíte druhé straně, budete mít jistotu, že se tak nestalo. To samé, akorát automaticky tak činí třeba viry, nebo technické chyby. Z tohoto důvodu se používají kontrolní součty = hashe. Díky tomuto nástroji je lze zjistit a vyvolat kontextovým menu v Průzkumníku Windows. Jde totiž o rozšíření, které přidá novou kartu do dialogu Vlastnosti každého souboru a umožňuje rychle kopírovat hodnotu hash nebo jej porovnat za účelem ověření integrity souboru. HashTab podporuje širokou škálu hash algoritmů, včetně MD5, SHA1, SHA2, RipeMD, HAVAL a Whirlpool.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ jako dialogové okno

+ podporuje řadu algoritmů

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (1,1 MB).

Mít tak možnost přistupovat k vlastním datům kdykoliv a odkudkoliv, bez toho, aby byly uloženy někde na cizích serverech. Jestliže hledáte toto řešení, potom si vytvořte vlastní domácí cloudové úložiště ze svého počítače.

Služby jako jsou Drobox, SkyDrive či Google Drive umožňují ukládat data do speciálního úložiště pracující na bázi cloud computingu (jsou uloženy na serverech společností, připojených k internetu) a vy tak k nim můžete 365 dní v roce třeba z druhé strany Země. V takové úložiště si můžete přeměnit i svůj vlastní PC. Stačí nainstalovat Tonido, a data ke sdílení můžete vkládat do nově připojené jednotky (fyzicky jsou umístěné na disku v PC). Ty potom budou přístupné nejen z PC, ale také z mobilních zařízení jako tabletů či smartphonů – stačí se prokázat nastaveným jménem a heslem. Pro mobilní zařízení jako iPady, iPhony či ty založené na systému Android jsou k dispozici aplikace. Jediné, co musíte pro přístup k datům nonstop splnit, je mít PC, na kterém služba běží neustále zapnutý a připojený k internetu.

Informace o programu Operační systém: Windows Phone, iOS, Android, Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ sdílení kontextovým menu

+ DLNA

+ aplikace pro přenosná zařízení

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (26,1 MB).

Nahrát vysílání internetového, ale i klasického rádia je od teď hračkou. Zvládne to tento program. Ve své databázi jich obsahuje tisíce a to včetně těch českých (stačí je dát vyhledat). Výstupem je soubor ve formátu MP3 či AAC.

Od ostatních programů se liší v tom, že umožňuje nahrávat více streamů najednou, celou řadou funkcí a také automatickou službou pro nahrání vybrané hudby. Pod touto funkcí se schovává možnost vybrat si hudbu, kterou byste si chtěli nahrát a pokud ji na rádiu začnou hrát, automaticky dojde k jejímu záznamu do souboru. Naplánovat lze i opakované nahrávání na denní či týdenní bázi. Mezi další vlastnosti patří přeskakování reklam, ignorelist, audiokonverze, možnost soubory pojmenovat, ořezávat, zapisovat tagy a ještě mnohem více.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nahrává více streamů

+ nechybí česká rádia

+ možnost automaticky nahrát vybranou skladbu

- složitější ovládání na pochopení

80 %