Vědec po prezidentu Obamovi pojmenoval parazita. Je to čest, říká

V krvi některých želv žije červ asi pět centimetrů dlouhý a tenký jako lidský vlas. Vědec, který jej objevil, jej pojmenoval baracktrema obamai, podle současného prezidenta USA Baracka Obamy.

Thomas Platt, profesor biologie na Saint Mary’s College v Indianě, už objevil a pojmenoval 30 živočišných druhů. „V minulosti jsem je pojmenoval podle mého tchána, školitele a dalších lidí, ke kterým chovám velký respekt. Je to můj malý způsob, jak vzdát hold našemu prezidentovi,“ uvedl Platt. Lidé prý obvykle platí i tisíce dolarů za to, aby se podle nich mohl živočich jmenovat. On to pro Obamu, se kterým je údajně vzdáleně příbuzný, udělal zdarma.

Po Obamovi se už jmenuje také pavouk, ryba, pták, lišejník a vyhynulý plaz.