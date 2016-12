Tipy na weby: Jedna míra, ale několik velikostí? Internet poradí

Snadný nákup oblečení na internetu

Na internetu se dnes již běžně nakupuje také oblečení a boty. Na co si však většina zákazníků stěžuje, je nesourodost velikostí. Značeny jsou v evropském, britském a americkém číslování, a sami výrobci si vytvářejí ještě své značky velikostí. V tom by měl pomoci projekt SizeID.com.

Jde o start-up, který si klade za cíl spojit různé velikosti do jedné. Jde na to chytře. Ve formuláři stačí zadat vlastní míry (jejichž určením vás u konkrétního kusu oděvu služba provede) a na konci doporučí nejvhodnější velikost z rozsáhlé databáze nejrůznějších značek a výrobců napříč kontinenty. Zohledňuje přitom typ oblečení i způsob jeho nošení a přidává doplňující informace, třeba jestli vám bude zvolený kousek těsnější přes boky nebo naopak volnější přes ramena. Je pak jen na vás, jakou variantu si zvolíte a objednáte. SizeID.com umožňuje sdílet vytvořený profil nejen s partnerem či partnerkou, ale i se členy rodiny nebo s kamarády a známými. Jakmile se tedy rozhodnete, že je oblečení tím správným dárkem k narozeninám nebo suvenýrem z dovolené, během několika vteřin snadno ověříte tu správnou velikost. Službu již integrovaly vybrané obchody do svých stránek a zákazníkům tak pomáhají šetřit náklady na zbytečné logistické operace, které vznikají vracením zboží. Podle statistik e-shopů vracejí zákazníci mezi 20 a 50 % objednávek a největší část z nich právě kvůli nesprávné velikosti.

Podobné weby Wikipedia.org – velikost oděvů

Tabulkavelikostí.cz – velikosti oblečení a bot

Získejte jazykový pas

Webová aplikace vám po jazykovém testu sdělí, do které ze šesti mezinárodně uznaných kategorií spadáte. Pro komfortnější práci je aplikace přizpůsobena věku konkrétního uživatele (žáci do 11 let, 11 - 15 let, 15 - 19 let a dospělí). K dispozici je nejen v českém jazyce, ale také v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině. Navíc si lze monitorovat dosažené pokroky, ale také si vytvořit a vytisknout jazykový pas (jeden z dokumentů Europassu). Úroveň jazykových znalostí zjistíte podle konkrétních ukazatelů popisujících jednotlivé jazykové dovednosti. Ty vám pomohou zjistit, co již v cizích jazycích umíte, anebo stanovit vlastní cíle, čeho chcete ještě dosáhnout. Vybrané popisy jsou doprovázeny ilustrativními cvičeními, ve kterých si dovednosti můžete přímo vyzkoušet.



Informace o programu

Průměr recenzí filmů a program kin

Nehledejte programy kin ani recenze a rovnou zabrouzdejte na tento web, který vám poradí a na jednom místě ukáže, kdy a kde se co hraje.

Kinohled.cz je totiž web informující nejen o filmových novinkách v kině, ale také prozradí, v jakém větším městě ten daný film budou dnes, zítra, ale i v dalších dnech hrát. Kromě toho nechybí plakát k filmu, jeho procentuální hodnocení ze serverů Informuji, IMBD, FFFilm, FDB, ČSFD a odkaz na trailer. Průměrem všech hodnocení získáte rychlý přehled, zda film stojí za váš čas či nikoliv. Z každého hodnocení se lze přesunout rovnou i na záznam na konkrétním serveru, kde se nacházejí další informace jako celá textová recenze atd.

Informace o programu ČSFD.cz – Česko-Slovenská filmová databáze

FFFilm.cz – František Fuka versus kinematografie

Uwwwízlo v síti

Dávejte si pozor na nejakostní, falšované a nebezpečné potraviny. Ty, o kterých je toto známo, si můžete prohlédnout na Potravinynapranýři.cz. Pravidelně k nim přibývají další. Svůj podnět ke kontrole v případě, že jste narazili na nějakou nekvalitní potravinu, můžete dát i vy.

Web NajdiVŠ.cz přináší uchazečům o vysokoškolské studium možnost zorientovat se v nabídkách vysokých škol a vybrat si fakultu podle svých představ.

Kde si postojíte v koloně, kde jsou aktuální uzavírky a vlastně, jak vypadá aktuální dopravní situace v ČR, přináší portál Dopravníinfo.cz. Prozradí, jaká panuje dopravní situace na vaší trase, a tak se stane i dobrým pomocníkem přímo na cestách.