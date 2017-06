Udělejte si z tabletu deníček nebo založte vlastní televizní vysílání

V aplikaci Journal it! si můžete snadno vést deníček.

Journal it!

Do aplikace Journal it! se jednoduše přihlásíte prostřednictvím svého účtu Google a pak můžete hned začít zapisovat nové záznamy do svého deníku. Kromě textu lze k jednotlivým záznamům vkládat také fotky a záznamy opatřovat štítky nebo k nim přidávat popisky aktivit, které si můžete sami nadefinovat. Také můžete přiřazovat místa, kde jste se nacházeli (aplikace Journal it! automaticky nabízí místa ve vašem okolí) nebo lidi, se kterými jste trávili čas.

Dostupnost: Android

Mixer Create je nová klientská aplikace streamovací služby Microsoftu.

Mixer Create

Microsoft uvolnil zkušební beta-verzi aplikace Mixer Create, která slouží k živému vysílání videa prostřednictvím platformy Mixer, která je obdobou služby Twitch nebo například funkce živého vysílání videa prostřednictvím YouTube. Aplikaci Mixer Create stačí propojit s vaším účtem Microsoft a rovnou můžete začít se streamováním videa z kamery vašeho mobilního zařízení.

Dostupnost: Android

TweetCaster vám poskytne funkce, které originální klient pro Twitter nemá.

TweetCaster

Oficiální klientská aplikace pro sociální síť Twitter nabízí jen základní sadu funkcí na čtení, vyhledávání a publikování příspěvků. Oproti tomu aplikace TweetCaster umí spravovat více uživatelských účtů a umožňuje třeba i různá nastavení notifikací, aby vám neunikl žádný důležitý příspěvek. Velmi detailně se dá nastavit také přehled zpráv, ze kterého můžete například zcela vyloučit příspěvky obsahující konkrétní klíčová slova. Vaše vlastní příspěvky lze v aplikaci TweetCaster připravit a přesně načasovat na publikování v určený den a hodinu. TweetCaster je k dispozici zdarma, placená verze za zhruba 100 korun především odstraňuje reklamu.

Dostupnost: Android, iPad

Aplikace doubleHome vám usnadní ovládání tabletu.

doubleHome

Aplikace doubleHome umí zajímavou věc: po její instalaci bude stačit jen dvakrát klepnout na hlavní ovládací tlačítko tabletu (bez ohledu na to, zdali se nachází na displeji nebo jde o hardwarové či senzorové tlačítko) a doubleHome zhasne displej. Stejným způsobem je možné displej opět rozsvítit, pokud mezitím nedojde k uzamknutí zařízení. Pokud je displej zhasnutý jen pomocí aplikace doubleHome, můžete si nastavit, že budou po okrajích obrazovky prosvítat dva proužky, podle kterých poznáte, že lze zařízení opět probudit jen poklepáním na hlavní tlačítko.

Dostupnost: Android

Revo Uninstaller Mobile rychle odinstaluje všechny zvolené aplikace.

Revo Uninstaller Mobile

Odinstalování většího počtu aplikací z mobilního zařízení s Androidem je poměrně otravný a zdlouhavý proces. Pomůže vám s ním Revo Uninstaller Mobile, ve které na seznamu všech instalovaných aplikací označíte jednoduše ty, kterých se chcete zbavit. Revo Uninstaller Mobile spočítá, kolik prostoru v paměti svého zařízení odinstalováním označených aplikací získáte, a pak vám pomůže s urychlením procesu odinstalace. Stačí jen potvrzovat odstranění jednotlivých programů a během chvilky máte hotovo.

Dostupnost: Android

