Software zdarma: připojte se k jakémukoliv PC

Znáte-li aplikace TeamViewer či LogMeIn, potom vám tato nebude cizí. Stejně jako obě jmenované slouží k dálkové správě počítače formou připojení se k počítači přes internet a převzetí kontroly nad ním.

Iperius Remote se snadno ovládá a po připojení se cítíte, jako kdybyste u počítače seděli – jediným limitujícím faktorem je tak kvalita a rychlost internetového připojení . Kromě toho, že vidíte obrazovku vzdáleného počítače, máte možnost přenášet soubory či využívat chat pro komunikaci. Po instalaci do bezobslužného módu je potom snadné se k PC připojit kdykoliv. Program podporuje i vícenásobné připojení (k více PC najednou), přenos dat je šifrovaný a není nutné ho instalovat.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ přenos souborů a chat

+ vícenásobné připojení

+ bezobslužný provoz

- nelze použít pro lokální sítě

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,2 MB).

Internetové mapy jsou nepostradatelným pomocníkem. Bez internetu jsou však k ničemu. Co tedy dělat v případě, že nejste v jeho dosahu a potřebujete se na něco podívat?

Windows 10 v sobě mají integrované mapy od Microsoftu a lze je stáhnout pro použití off-line, pokud byste však raději využili jinou službu, máme řešení. Aplikace GMapCatcher umožňuje zobrazit a následně stáhnout mapové podklady od různých poskytovatelů (Mapy.cz od Seznamu, Yahoo, OpenStreetMaps a dalších). Ovládání je podobné jako mapové podklady v browseru (stačí zadat adresu). Tlačítkem vlevo se můžete přepínat z on-line modu do off-line modu. Stahování dat se děje automaticky na pozadí. V nastavení je možné měnit velikost stahovaného mapového podkladu či měnit vzhled aplikace. Do mapy je možné zadávat vlastní poznámky. Podklady se dají následně uložit také jako obrázek ve formátu PNG.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ nenáročné na použití

+ lze zadávat poznámky

+ export do PNG formátu

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,7 MB).

Zdarma dostupný kancelářský balík aplikací obsahující textový editor, tabulkový procesor a nástroj pro tvorbu prezentací.

Uživatelským rozhraním připomíná Microsoft Office, a to i svým ovládáním. Obsahuje textový editor, tabulkový procesor a nástroj pro tvorbu prezentací. Z formátů pro uložení dokumentů je tu vlastní a také ten od Microsoftu. Samozřejmostí je export do PDF formátu a dokonce si poradí i s konverzí z PDF do wordovského dokumentu. Nemá však kontrolu českého pravopisu. V této bezplatné verzi jsou základní funkce, které pro běžnou tvorbu dokumentů postačují. Pokud byste chtěli více, můžete sáhnout po placené variantě.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ skládá se ze tří nejpoužívanějších aplikací

+ vzhledově podobný Microsoft Office

- nemá kontrolu české gramatiky

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (85 MB).

Microsoft Word ve verzi 2003 obsahoval funkci pro převod textu na obrázku do editovatelné podoby. Žádná další verze však již nikoliv. Pokud tedy dostanete text v obrázku a hledáte způsob, jakým ho převést, můžete zkusit tento program.



Umí importovat dokumenty přímo přes rozhraní skeneru nebo otevřením souboru s obrázkem (podporuje JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF atd.) a stisknutím tlačítko OCR extrahuje textový obsah a uloží ho do upravitelného dokumentu. Převádět lze buď celou stránku, nebo pouze vybranou oblast – lze tak vynechat nepodstatné části. Výsledek je možné prohlédnout a případně text ještě upravit před uložením. Rozpoznávání textu se zdá přesné v závislosti na rozložení a formátování původního dokumentu, ovšem nerozumí si s českými znaky (s diakritikou), takže je nepřevede správně. Texty ukládá jako soubory TXT.

Informace o programu Operační systém: Windows XP a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ stačí určit, co se má převádět

+ převádí rovnou při skenování na skeneru

- nepodporuje diakritiku a převod není kvalitní

- nabízí instalaci nepotřebného softwaru

75 %