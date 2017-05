Walt Mossberg, legenda technické novinařiny, se loučí posledním článkem

„Tohle je můj poslední sloupek pro The Verge a Recode, a můj poslední sloupek, který v životě plánuji napsat,“ začíná Mossbergův článek publikovaný na stránkách technologického magazínu Recode.net.

Mossbergův sloupek v The Wall Street Journal, říjen 1991

Mossberg v něm vzpomíná na svůj první technický sloupek z roku 1991 pro The Wall Street Journal (kde působil od 70. let minulého století). Tehdy si povzdechl, že „osobní počítače jsou strašně složité na používání, a není to chyba uživatelů.“ Na tento svůj postřeh navázal v letošním sloupku, kde společnosti pochválil za to, že už se osobní počítače - tedy dnes hlavně chytré telefony - dají docela dobře používat: „Pokud vám to nejde, je to vaše chyba,“ vtipkuje.

Do budoucna se podle něj počítače stanou všudypřítomnou a snadno přehlédnutelnou součástí našich životů a domácností. Úspěch věští třeba digitálním asistentkám (dvě z nich jsme nedávno otestovali). Podle něj půjde ale vývoj ještě dále, a počítače už většinou nebudeme muset vůbec ovládat, budou samy automaticky reagovat na aktuální podmínky a kontext. „Předpokládám, že do deseti let se objeví řada nových ambientních počítačových světů,“ domnívá se Mossberg.

Jako stinnou stránku vnímá Mossberg důvěru, kterou budeme muset vkládat do velkých internetových obrů typu Google, Facebook, Apple, Microsoft nebo Amazon, kteří tak získávají oligopoly ve svých odvětvích. Ale ani tyto firmy podle něj nejsou „za vodou“, vždyť jejich obchodní model může vzít během několika let za své.

„Každopádně to byla posledních pár desetiletí docela jízda,“ uzavírá Mossberg svůj sloupek. „Brzy se inovace rozjedou ještě rychleji, ale už ani nebudeme vnímat tu technologii, která to umožňuje. Jakožto milovníkovi gadgetů je mi to trochu líto. Ale jako technooptimista jsem nadšený. Nadále už nová zařízení nebudu recenzovat, ale můžete se vsadit, že to budu zblízka sledovat. Díky za pozornost. Mossberg out.“