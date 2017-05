Slavný vir WannaCry je nefunkční šmejd. Je Made in China?

Malware WannaCry je sice z objektivního hlediska neúspěšný kriminální projekt, ale i tak by bylo fajn vědět, komu přesně za nevyžádanou lekci z internetového zabezpečení „poděkovat“. Podobnost s úseky kódu jiného škodlivého kódu opatrně naznačila, že by se mohlo jít o produkt severokorejských hackerů, je to ovšem jen neprůkazná indicie. Navíc jazyková analýza textu oznámení od vyděračů, která se objeví na obrazovce postižených uživatelů, naznačuje, že autoři by mohli mluvit spíše čínsky.

Lidé z firmy Flashpoint porovnali text ve všech 27 jazycích, a dospěli k závěru, že 24 z nich jsou jen velmi mírně upravené překlady z Google Translate. Pokusný strojový překlad anglického textu oznámení do 24 dalších jazyků se se skutečnými texty ve WannaCry shodoval na 96 až 100 procent. Dá se tedy předpokládat, že většina textů vznikla jednoduše automatickým překladem z angličtiny, a to včetně korejštiny.

Výjimky byly jen tři: zmíněný anglický text, tradiční a zjednodušená čínština. Anglické oznámení má také ucházející úroveň, ale obsahuje chyby, které by dobrý mluvčí neudělal (např. obsahuje větu „But you have not so enough time“). Čínská oznámení zřejmě byla psána člověkem, který čínsky mluvil plynně. Jsou údajně výrazně lepší než strojový překlad a delší než oznámení v jiných jazycích.

Také se v textu objevuje překlep, který by měl být typický pro psaní na čínské klávesnici, a použitá forma čínštiny naznačuje, že mluvčí byl mohl být spíše z jižní Číny, Hongkongu či Tchaj-wanu. Ale samozřejmě, jazykový rozbor není důkaz. Oznámení nemuseli nutně psát programátoři, případně může jít o vědomý pokus zamést stopy.

Mimochodem, proč byl WannaCry neúspěšný: na třech bitcoinových účtech spojených s virem se zatím sešlo zhruba 50 bitcoinů (tj. při dnešní ceně něco přes 2,5 milionu korun). Nikdo na ně ovšem nesáhl, což při pozornost upřené na WannaCry není divu. Navíc celá s virem spojená infrastruktura nefunguje - zřejmě právě proto, že autoři na sebe nechtějí upozornit. Ani ti, kdo zaplatili, se tedy rozšifrování svých dat téměř určitě nedočkají.