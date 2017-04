Tipy na zajímavé weby: aktivujte si strážce letákových slev

Letákové akce obchodů

Počítače, tablety, smartphony a další zařízení umožňují snadné a pohodlné čtení jakéhokoliv obsahu a letáky nevyjímaje. I proto existuje několik webů, které přinášejí možnost prohlížet si klasické papírové letáky elektronicky. Některé jdou však dále. To je i případ portálu AkčníCeny.cz, který je zaměřený na slevy, akční nabídky řetězců a on-line letáky. Každý den je tak možné prohlížet desítky letáků a tisíce kusů zlevněného zboží. Všechny nabídky z letáků je přitom možné zobrazit i v podobě výpisu jednotlivých položek a vyhledávat mezi tímto zbožím. Produkty lze poté přidávat do nákupního seznamu, který se dá vytisknout, poslat SMS na mobil či nasdílet do mobilní aplikace Nákupní seznam. Nakupování na prodejně se tak stává výrazně jednodušší. Mezi populární služby na webu AkčníCeny.cz patří také Strážce slev, který zasílá e-mailové upozornění, když se konkrétní zboží vyskytne v akci. K dispozici je i aplikace pro iOS a Android.



Encyklopedie aktivit pro rodiče

Internetová encyklopedie, na které se pravidelně objevují zajímavé tipy na kulturní, společenské, sportovní a další akce, které potěší rodiče, hlídací babičky, dědečky, tetičky a další, kteří se starají o děti či je hlídají. Mají možnost načerpat zajímavou inspiraci, kam s nimi vrazit v okolí.

Místa lze vybírat i z kalendáře dlouhodobých akcí, jako jsou výlety na hrady a zámky, kam s dětmi za sportem atd. Nechybí ani informace o tom, v jaké restauraci vás i vaše ratolesti přivítají s úsměvem a kde jsou na ně připraveni. Akce vybírá redakční rada složená z maminek na mateřské dovolené, ale o své tipy se můžete podělit také vy. V databázi se nachází na několik tisíc tipů na akce. Ty lze vyhledávat buď na mapě podle regionů a dále filtrovat podle typu aktivity (za poznáním, do kurzu, s tatínkem atd.). Akce lze zobrazit nejen v aktuální den, ale také na víkend, týden či měsíc dopředu. U detailu zápisu najdete podrobné informace včetně fotografie, otevírací doby, pro jak malé děti výlet je a samozřejmě kontakt.

Web o vodních mlýnech v ČR

O vodních mlýnech a podobných vodních dílech u nás se asi nejvíce dozvíte na tomto webu. Jde o databázi vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku.

Mlýny lze vyhledávat buď pomocí databáze, anebo na mapě České republiky, kde je pomocí ikony vyznačeno, o jaký typ mlýnu jde a v jakém je stavu. V náhledu na mlýn nechybí informace, jak se jmenuje, kde se nachází, GPS souřadnice, zda je přístupný, na jakém je vodním toku... Na jeho kartě se potom mohou nacházet informace o technologickém vybavení, architektuře a také fotografie. V databázi však nenajdete pouze aktuálně stojící mlýny, ale také ty dávno neexistující nebo ty, které již ztratily svou starobylou tvář. Mezi nejžádanější však patří především mlýny, jež dosud disponují strojním vybavením, vodním motorem či jsou z architektonického hlediska zajímavé. Pokud chcete pomoci s rozšiřováním seznamu mlýnů, můžete se stát členem webu a přispívat do něj.

Texty tvoří profesionálové. Nejste-li zdatní v psaní a přitom byste potřebovali vytvořit poutavé webové stránky, e-shop, články, knihy, letáky, zkrátka texty pro cokoliv, nejrychlejším a nejprofesionálnějším způsobem je tak obrátit se na tzv. copywritery. Ti si dávají dostaveníčko například na webu Copywriteri.cz.

Ten, kdo jim propadl, o nich ví, ten, kdo teprve objevuje, potom možná hledá. Řeč je o webech o geocachingu. Jeden takový najdete na Kešky.cz.



Kickstarter.com byl první úspěšnou internetovou platformou pro crowdfundingové financování kreativních projektů. Hledáte-li možnost, jak investovat a přitom podpořit dobrý nápad, určitě zkuste tento způsob.