Zájem o pevné disky klesá. Zachránit je může umělá inteligence

Budoucnost externích pevných disků a domácích cloudových úložišť má v rukou jednička na trhu, společnost Western Digital (WD), která letos dokončila akvizici výrobce (především) flashových pamětí SanDisk. Na veletrhu IFA 2016 se k tomuto kroku poprvé veřejně vyjádřili zástupci společnosti WD. Podle manažera pro severní a střední Evropu Emiela Witteveena je však brzy na představení konkrétních společných produktů. Na ty si budeme muset počkat přibližně půl roku. Jisté však je, že disky WD nyní začnou používat značkové čipy právě od SanDisku. Předtím přitom Western Digital používal elektroniku od různých výrobců.

Podle Witteveena trh s pevnými disky poslední rok v západní Evropě klesá. Firma chce trend zvrátit i tím, že do svého řešení domácího cloudu (MyCloud) integruje systém umělé inteligence, která pomůže s tím, co cloudové služby už nabízejí - s podrobným tříděním a jednoduchým vyhledáváním.

Když si totiž do Google Photos uložíte své fotografie, na pozadí proběhne jejich podrobný rozbor a ačkoliv se to někomu nemusí líbit, právě díky tomu pak můžete jednoduše vyhledat třeba jen snímky, na kterých je pes nebo některý z vašich příbuzných. Google, Facebook a další cloudové služby prostě vědí, co na vašich fotografiích je.

Pokud však zálohujete fotografie pouze na domácí úložiště nebo cloud, můžete vyhledávat maximálně podle informací, které do systému sami zadáte nebo které jsou součástí snímku (název a další informace například z exifu). Tento nedostatek si samozřejmě Western Digital uvědomuje. „Budeme muset integrovat umělou inteligenci, která nový způsob prohledávání umožní, abychom zůstali konkurenceschopní. Odhaduji, že je to otázka jednoho roku,“ dodává Witteveen.

V současnosti patří mezi nejprodávanější disky ty s kapacitou tři až čtyři terabyty a lidé si na ně stále nejčastěji a co do objemu dat nejvíce ukládají právě fotografie a domácí videa. Velkou výhodou pevných disků a domácích cloudových řešení oproti internetovým službám je výrazně nižší cena. Důležitou úlohu nadále hraje pocit bezpečí, které zákazníci při zálohování na svůj vlastní disk mají. „Máte absolutní kontrolu nad tím, co se s daty děje. Když je smažete, jsou skutečně smazána. U některých cloudových služeb si tím nemůžete být nikdy jistí,“ dodává Witteveen.